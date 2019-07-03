Пользователи Twitter стали перечислять ненавистные им типажи мужчин и женщин. Микроблогеры составляют краткие списки, обозначая по пунктам неприемлемые для них характеристиками, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Юзер _1dashadasha 1 июля опубликовала свой "топ-5 парней, от которых нужно держаться подальше", включив в список неподходящие для отношений типажи. По ее мнению, таковыми являются "качки", рэперы, блогеры, мужчины без чувства юмора и владельцы телефона на Android. Пользователь I_Waclav в шутку отметил, что, "к сожалению, у парней с iPhone уже есть парни".

Пользователи принялись дополнять список. Seryogaveliz напомнил о необходимости включить в него вэйперов и геймеров. Другие в качестве кандидатов посоветовали диджеев, хоккеистов и скейтеров.

После этого другие пользователи соцсети стали делиться уже собственными топами. Так появился список "девушек, от которых нужно держаться подальше". В него вошли все без исключения девушки с iPhone. По мнению одного из микроблоегров, обладательницу iPhone не может спасти даже хорошее чувство юмора. Brokesavad пошутил, что парням стоит избегать только одного типа девушек - у которых "был весь список этих парней", имея в виду "качков", рэперов, блогеров, мужчин без чувства юмора и владельцев Android-смартфонов.

Ранее в июне журналист Деклан Кэшин поделился в публикации в Twitter списком из 38 уроков, которые он усвоил в течение жизни. Он составил его в честь 38-го дня рождения.

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