С детства нам рассказывают о прекрасных принцах и милых принцессах. И когда мы становимся взрослыми, то очень хотим найти свою вторую половинку, того самого сокровенного своего человека. Но в этом и заключается наша главная ошибка - вторую половинку искать не нужно. Для начала важно самому стать гармоничной личностью, и тогда вы сможете узнать своего человека.

Как передает Day.Az об этом пишет Сегодня.

Учитесь слушать себя. Беседуйте с собой. Научитесь проводить время в тишине, чтобы вам было комфортно с собой. В эти такие "тихие" периоды многие из ваших страхов и желаний станут понятными. Научитесь отключаться от внешних раздражителей, например, телефона или компьютера и слушать внутренний голос.

Хорошо к себе относитесь. Настройтесь на собственные желания, осознайте, что вы - личность. Займитесь тем, что давно хотели попробовать, например, запишитесь на курсы иностранного языка, начните рисовать или научитесь ездить на мотоцикле. Можно отправиться в путешествие в одиночестве. Научитесь наслаждаться собственной компанией и тогда быть с кем-то еще вам будет легче.

Запаситесь терпением. Никто не обещал, что вы встретите своего человека, с которым будет комфортно всю жизнь уже завтра. Не вешайте на себя ярлыки одиночества. Смотрите вперед и вокруг себя, может быть этот человек рядом с вами. Не отчаиваетесь, если вторая половинка запаздывает в вашу жизнь.

Изучайте окружение. Внимательно изучите свое окружение - нет ли там вашего человека? Может вы просто не замечали его раньше? Посмотрите, с какими людьми вы общаетесь, ведь человек, которого вы ищите, может встретится вам именно в этой компании.

Начните действовать. Просто сидеть и ожидать того, что вас сами найдут, - очень глупо. Ищите, общайтесь с разными людьми, не сидите дома, знакомьтесь, не бойтесь ошибаться.

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