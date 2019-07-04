Центральный банк Азербайджана усиливает борьбу с фальшивыми купюрами, сообщает Day.Az.

Система защиты азербайджанских манатов состоит из четырех ступеней. При этом стоит обратить внимание, что элементы защиты на купюре любого номинала находятся в одних и тех же местах. Ниже представлены элементы защиты купюры номиналом в 100 манатов:

Элементы защиты I и II степени можно увидеть невооруженным глазом, они предназначены для населения. На лицевой стороне купюры расположена скрытая цифра, отражающая номинал купюры. Для 100 манатов это цифра 100, для 50 - это, соответственно, 50 и так далее.

Следующим элементом защиты является изменение цвета цифры "100" в нижнем левом углу купюры при разглядывании ее с разных углов. У настоящих купюр он должен меняться от темно-красного до зеленого цветов.

Если направить купюру на свет, то с левой стороны купюры можно увидеть водяной знак, состоящий из знака маната, номинала купюры и слова "манат".

Особое внимание также стоит обратить на изображение части крепостной стены дворцового комплекса "Ичеришехер" на купюре. На оригинальной купюре можно разглядеть отдельные кирпичики на крепостной стене, а на здании рядом - микротекст "Азербайджан".

В правом нижнем углу купюры видна голограмма - карта Азербайджана и цифра "100". Также если прикоснуться к цифре "100" в верхнем правом углу и вертикальной надписи "Yüz Manat" (Сто манатов) справа, то можно почувствовать некоторую их рельефность.

В то же время на верхней правой стороне купюры есть надпись AMB, которую можно разглядеть с помощью специального оборудования. В отличие от других купюр, на банкнотах номиналом 100 манатов, есть вторая надпись AMB. Она цветная и находится с левой стороны купюры.

Под ультрафиолетом купюра номиналом в 100 манатов выглядит следующим образом:

На обратной стороне купюры, почти посередине, невооруженным глазом можно разглядеть металлическую нить с надписью "манат". Если рассматривать купюру с разных углов, то с правой стороны купюры можно разглядеть две полосы - фиолетового и сиреневого цветов.

Кроме того, на карте изображен микротекст, специальное изображение рядом с картой и с правой стороны купюры. Их можно разглядеть с помощью увеличительного стекла.

Обратная сторона купюры номиналом 100 манатов в ультрафиолетовом свете выглядит следующим образом:

Элементы защиты III и IV степени можно разглядеть только при помощи специального оборудования. При этом элементы защиты III степени предназначены для банков, а IV степени - только для Центрального банка.

Длина банкноты номиналом в 100 манатов составляет 155 миллиметров, а ширина - 70 миллиметров.

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