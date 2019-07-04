Новость о том, что Ариэль в ремейке мультфильма "Русалочка" 1989 года исполнит темнокожая актриса Хэлли Бэйли, была раскритикована некоторыми зрителями. Другие поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа - всего лишь условность, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сценарист и актер фильма "Слепые пятна" Рафаэль Касаль прокомментировал в Twitter посты недовольных выбором ведущей актрисы. В частности, он ответил на возмущение пользователей по поводу того, что замена белокожего персонажа на темнокожего - якобы "блэквошинг" (антоним термина "вайтвошинг", подразумевающего практику кастинга, при которой белые актеры играют в кино представителей этнических меньшинств).

Касаль указал на то, что Русалочка - сказочный персонаж, не имеющий национальной принадлежности, и потому может иметь любой оттенок кожи. Этим же он ответил критикам, посчитавшим, что при "минимальном доступе света" на дне морском русалка не может иметь темную кожу - "русалок в природе вообще не существует". Он подчеркнул, что термина "блэквошинг" также не существует. Артист высмеял тех, кто пожаловался на замену рыжих персонажей темнокожими, намекнув на то, что не бывает дискриминации по отношению к рыжим.

Ранее 4 июля стало известно, что режиссер ремейка Роб Маршалл и студия Disney приняли решение взять Хэлли Бэйли на роль Ариэль. Отмечалось, что эта актриса "обладает редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и внутреннего содержания, плюс роскошным голосом".

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