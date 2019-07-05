Приготовьтесь к возможным неожиданностям: сегодня гороскоп обещает, что Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Также сегодня прекрасное время для общения, день может предоставить возможность обратить симпатии окружающих себе на пользу. Испытайте свою удачу во всем, в том числе и в любви. Едва ли ваши эмоции сегодня будут чрезмерно глубокими, что избавит вас от излишних волнений и переживаний и придаст смелости. Время объяснений и решительных действий настало!

Овен

Сегодня события вокруг Овна будут отражением его собственных поступков, мыслей и чувств. "Что посеешь, то и пожнешь" - девиз сегодняшнего дня. Если Овен будет настроен к окружающим агрессивно, то и они с удовольствием отплатят ему той же монетой. Зато все альтруистические порывы и добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Овну сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, - и вы не пожалеете.

Телец

Сегодня Тельца в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома его будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе - домашние. Это сделает его рассеянным и способно привести к недоразумениям и сбоям. Чтобы окончательно не запутаться, звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество его проблем может возрасти.

Близнецы

Сегодня в течение дня от Близнецов потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если им это удастся, они смогут извлечь для себя немало выгод - в частности, связанных со своими доходами. Если же Близнецы предпочтут не суетиться и пустить события на самотек, то просто останутся при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из их расторопных конкурентов.

Рак

Сегодня Рак вряд ли упустит свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к нему в руки ни плыла! Говорят, что деньги не пахнут, однако Рак будет буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеет использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. Вот почему сегодня - отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты - если, конечно, у Рака есть веские доводы "за".

Лев

Сегодня Лев может с удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно тянутся к нему. Коллеги спрашивают совета или просто зовут поболтать; знакомые настроены дружелюбнее, чем обычно, и даже враги ведут себя корректно. А все потому, что и сам Лев сегодня буквально лучится спокойной уверенностью, которая так импонирует всем, кто с ним рядом. Звезды гороскопа советуют Льву запомнить это чувство. Попробуйте возвращаться к нему вновь и вновь, и вы удивитесь тому, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!

Дева

Сегодня Деве будет помогать ее яркое образное мышление. День наделяет ее творческой жилкой и живым воображением, которое Дева может применить в любых делах, особенно в разработке креативных идей и в вопросах, требующих нестандартного подхода. Звезды гороскопа обещают, что сегодня Дева со своим свежим взглядом на мир способна найти неожиданное решение проблемы или разглядеть ошибку там, где ее в упор не видят другие. Ее глазам будет доступно гораздо больше, чем обычно, и этим надо пользоваться.

Весы

Сегодня даже самые скептически настроенные Весы имеют шанс столкнуться с чередой совпадений, происходящих прямо на их глазах в течение дня! Эти совпадения могут быть связаны с делами Весов или же с тем, что происходит вокруг них. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Весы из колеи, мешая сосредоточиться на делах.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Скорпион способен произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке - и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Другими словами, сегодня Скорпиону стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносная беседа с начальством может произойти в любой момент!

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа сулят Стрельцу успех в любых делах, связанных с общением. Его коммуникативные таланты будут на высоте! Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство - все это сегодня будет удаваться Стрельцу легко. Ему даже может казаться, что на его пути вообще нет препятствий! Что ж, сегодня действительно возможно почти все - воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.

Козерог

Сегодня мелкие нестыковки и неприятности заставят Козерога мобилизоваться и показать все, на что он способен! День наделяет его деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Все эти качества ему сегодня пригодятся: ситуация будет меняться стремительно, требуя от Козерога быстрых и в то же время четких решений. Это отличный шанс для него зарекомендовать себя перед окружающими - второй такой Козерогу вряд ли представится в ближайшие недели.

Водолей

Сегодня голова Водолея будет настолько забита различными вопросами, что он рискует впасть в ступор! Особенно если ситуация потребует от него находиться в нескольких местах одновременно или же перед ним будет поставлена задача, разобраться с которой Водолею необходимо в самый сжатый срок. Однако каким бы плотным ни был сегодня график, звезды гороскопа советуют Водолею для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать.

Рыбы

Сегодня секрет успеха Рыб в том, чтобы действовать не в одиночку, а в команде! Если они сумеют ощутить себя винтиком в отлаженном механизме, то в этом случае любые неурядицы не смогут выбить их из колеи. Благодаря этому настрою, Рыбам будет легче обычного справляться с решением большинства проблем. Ответы на одни вопросы они получат сами, на другие - спросив совета у окружающих. Да и сами Рыбы в течение дня не раз помогут тем, кто нуждается в них. "Чувство локтя и взаимовыручка" - с этим девизом Рыбы сегодня способны совершить невозможное!

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