Тысячи россиян гадают, что происходит на улицах городов: новый флешмоб или акция протеста? На дорогах, в метро, кафе и ресторанах все чаще встречаются те, кто ходит вообще без обуви, - абсолютно босиком и в любую погоду. У этого движения уже даже есть свое собственное название - барефут.

Обычный дождливый день, но пешеходы волнуются: среди них - попирательница устоев и разрывательница шаблонов - Полина Смерч гордо несет босую революцию по улицам страны. Это представительница движения барефут (от английского bare - босой, foot - нога). Она говорит, что именно так чувствует себя свободной, заодно получая острые тактильные ощущения. Вот ее пятки сверкают в метро.

"Вот если вы ходили по кафелю ледяному, то примерно те же ощущения. Вот сейчас мы на таком более-менее теплом покрытии, оно более приятное, чем обычно бывает, более теплое", - говорит она.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, хотя это строго запрещено (в правилах пользования метрополитеном есть отдельный пункт про обувь - которая всегда должна быть на положенном месте) - но на Полину никто не обращает внимания - обычно людям нужно время, чтобы увидеть босоногих. И они этим пользуются - несколько сотен барефутовцев по всей России. Вот Илья уже 9 лет шлепает по лужам Невского и старается ускользнуть от заинтересованных взглядов.

"Ну это потребность именно тактильных ощущений и в то же время свободы, зов души. Можно и так сказать. Кто-то спрашивает, кто-то периодически грубит, бывает по-разному. Агрессивно, знаете, бывает, реагируют охранники", - говорит Илья Горбачев.

По словам барефутовцев, ничего опасного в этом нет: если после прогулки обработать антисептиком и тщательно вытереть ноги, зараза не прилипнет. Мы опросили дерматологов, у них оказалось совсем другое мнение.

"Наличие даже мелкой пыли, мелких камушков - все равно создается нарушение защитного слоя кожи, и конечно, это ворота для инфекции. Это банальные стафилококки, банальные микозы", - говорит профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования Юлия Галлямова.

При этом хождение босиком действительно может быть полезно, считают врачи, - но только на даче или в деревне, где мы близки с природой. А в городах, как бы мы ни старались, избежать опасных для босоножек загрязнений невозможно.

"Нефтепродукты, которые выделяются из асфальта, особенно летом, когда асфальт раскален. Во-вторых, это сажа от автомобилей, от сжигания топлива, от стирания шин и колодок - это все поднимается в воздух и опадает на асфальт. Это совершенно неприродная среда, которая попадает на ступни людей и приносит определенный вред", - говорит эколог Антон Ястребцев.

Теперь вопрос, стоит ли риск той эфемерной свободы, которую так восхваляют представители движения барефут. Я пройтись по грязным городским лужам все-таки не решился - так что отправился сбрасывать офисное обувное ярмо после работы и за городом - чтобы уж точно никто не увидел.

По пляжу или по вечернему лесу, да еще и после дождя. Очень приятные ощущения: веточки и палочки щекочут пятки. Вот только сама ситуация становится щекотливой, если выходить из природы в цивилизацию. Там люди не готовы к босому маршу.

И действительно, главное, что не позволяет барефутовцам устроить свой собственный босой парад посреди города, - общественное мнение, которое сокращает ряды движения куда быстрее, чем инфекции и болезни.

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