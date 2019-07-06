Спальню можно назвать сердцем дома, это место отдыха и любви. Поэтому к выбору предметов для нее нужно отнестись с особым вниманием, даже если вы не слишком суеверны. В конце концов традиции возникают не на пустом месте.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Зеркала

Самый неудачный вариант - спать напротив зеркала, особенно если в нем отражается кровать. Во-первых, в сумерках или ночью собственное отражение можно принять за другого человека или даже призрака, что чревато испугом и нервным расстройством. В старину же считали, что любое зеркало - это дверь в иной мир и в доме их не должно быть слишком много, потому что тогда он лишается своей защиты. Лучшее место для зеркала - напротив входной двери, так оно отражает весь привходящий негатив. А множество зеркал в спальне может стать причиной бессонницы, кошмаров и даже супружеской неверности

Статуэтки хищников и охотничьи трофеи

Дикие животные сами по себе символизируют агрессию, а значит, могут провоцировать ссоры между супругами. Ну а застывшие маски убитых зверей точно не улучшат ни сон, ни семейную атмосферу. А вот вызвать конфликты и тягостные размышления - легко.

Чужие фотографии

Особенно, если это снимки покойных родственников. Спальня - это территория жизни и любви, и напоминание о смерти в ней неуместно. Впрочем, это относится и к фотографиям бывших партнеров - незачем прошлое делать частью настоящего. Исключение можно сделать только для карточек детей.

Гаджеты

Не забывайте, что спальня - это место покоя и восстановления сил. Гаджеты постоянно присутствуют в нашей жизни, и хотя бы в спальне стоит от них отдохнуть. Тем более, что постоянное мерцание экрана - сильный раздражитель для нервной системы. Это касается не только смартфонов, но и ноутбуков, компьютеров и телевизоров.

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