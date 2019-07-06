Страх перед Третьей мировой войной овладел человечеством вскоре после разгрома гитлеровской Германии и подписания мирных соглашений. Недолгая эйфория разбилась о перспективу полномасштабного конфликта СССР и США. Все ждали, что вот-вот разразится ядерная война. В Америке даже появилась мода строить бомбоубежища на заднем дворе дома. С распадом Советского Союза наступил краткий период затишья, но в последние годы ужас глобальной катастрофы вновь замаячил на горизонте.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

А между тем пророчества о Третьей мировой уходят своими корнями в глубину веков. Одним из наиболее ранних считается предсказание Нострадамуса. Согласно ему "Великая третья" начнётся после катаклизма, наступившего от близкого прохождения к Земле кометы или крупного астероида. Появление небесного тела будет знамением, сродни библейскому. Затем начнётся война - большую часть Европы захватит альянс китайско-восточных армий. В предсказаниях пророка, впрочем, довольно туманных и путаных, говорится, что агрессор нападёт с Востока. Интересно, что в период холодной войны западные публицисты заменяли слова "Восток" и "красные" на "Россия" и "русские".

Во времена, когда жил Нострадамус, слово Восток означало страны на территории Малой Азии, Месопотамии, Индию и Китай. Ну а Россия в разумении лучших умов Европы была страной Севера, иногда называемой Аквилоном. Удара с Севера пророчество не предвещает. В одном из текстов, датируемых 1559 годом, Нострадамус дважды сообщает, что Европу захватит "Восточный король".

Неоднократно упоминал о Третьей мировой большой друг царской семьи Романовых Григорий Распутин: "По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один дом - и это меч, и у них один закон - насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же".

Эта растиражированная цитата, впрочем, символична только числом голодных змей. Есть и другое высказывание Распутина, в котором при должном желании можно увидеть указания на географические области и противоборствующие стороны: "Мир ожидает три "молнии", которые одна за другой спалят землю меж священных рек, пальмовый сад и лилии. С запада придёт князь, который поработит человека богатством, с востока придёт другой князь, который поработит человека нищетой".

В большинстве трактовок предполагается, что "земля меж священных рек" - это Ирак, "пальмовый сад" - Египет, а лилии символизируют Францию, так как они были на средневековом гербе Франции: и, возможно, Распутин указывал именно на это.

Русский писатель Владимир Соловьёв (1853-1900) предсказывал мощный удар с Дальнего Востока, который сокрушит третий Рим, то есть Россию. Что примечательно, у этого автора есть как проза, так и стихи на тему глобального конфликта, который перекроит мир. В отличие от туманных пророчеств Нострадамуса и Распутина, Соловьёв рисует вполне чёткую картину китайско-азиатского вторжения, когда численно преобладающий противник неожиданным ударом выбьет русские полки сперва из Сибири, затем перейдёт Уральский хребет и вторгнется в европейскую часть страны. Произведение "Три разговора об Антихристе" говорит об этих событиях как об уничтожении существующего миропорядка.

От вод Малайских до Алтая

Вожди с восточных островов

У стен поникшего Китая

Собрали тьмы своих полков,

Как саранча неисчислимы,

И ненасытны, как она,

Нездешней силою хранимы

Идут на север племена,

О, Русь, забудь былую славу!

Орёл двуглавый сокрушён,

И жёлтым детям на забаву

Даны клочки твоих знамён!

И третий Рим лежит во прахе,

А уж четвёртому не быть...

Есть и вполне современные пророки, которые точно указывают время и политиков, которые развяжут Третью мировую войну. По мнению португальского мистика и пророка Орасио Вильегаса, глобальный военный конфликт начнёт Дональд Трамп. В ядерном конфликте сойдутся США, Северная Корея, Китай и Россия.

Правда, годом начала войны прорицатель называл 2017-й, когда напряжённость в мире была особенно высока, США яростно бомбили Сирию, а Северная Корея активно демонстрировала ядерный потенциал.

То, что катаклизм не разразился в указанный год, не смутило сторонников Вильегаса, ведь расстановка мировых сил не изменилась, а значит, провидец мог просто "промахнуться" с датой.

Стоит отметить, что Орасио Вильегас всё же прославился одним сбывшимся предсказанием. Ещё в 2015 году он предрёк Дональду Трампу победу на выборах, в то время как большинство западных СМИ были на стороне Хиллари Клинтон и говорили о её победе как о деле почти решённом. Стоит отметить, что Вильегас в своих пророчествах уделяет Трампу особое внимание и называет его "королём иллюминатов".

На тему Третьей мировой высказываются не только мистики. Политологи, историки, социологи предлагают разные сценарии, большинство сходятся во мнении, что в обозримом будущем глобального конфликта не произойдёт, несмотря на международную напряжённость.

По расчётам макросоциолога и ведущего исследователя Йельского университета Иммануила Валлерстайна, автора теории мирсистемного подхода, при сохранении сегодняшних тенденций Третья мировая война может разразиться между 2025 и 2050 годами. Валлерстайн отталкивается в своих прогнозах от классического понимания капиталистической системы, экспансивной и цикличной по своей природе. После разрушения Советского Союза капитализм стал действительно глобальной системой, которой теперь некуда расширяться. Новых рынков не захватить, можно только устроить передел старых. На этом фоне каждый следующий кризис становится глубже, а последующий рост не способен вытянуть экономики на прежний уровень.

Становится всё труднее найти источник устойчивых прибылей, и государству приходится реагировать на это, брать издержки капиталистов на себя, наращивая долги. По Валлерстайну, в нижней точке одного из таких кризисов может произойти вооружённый конфликт, который приведёт к эффекту домино, втягивая в военные действия всё больше государств. В отличие от провидцев и мистиков, современные аналитики описывают лишь принципы работы экономических и политических систем, не называя возможных участников конфликтов и способы их ведения.

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