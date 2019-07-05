Раскрыта ещё одна тайна океана, которая не давала покоя учёным. Саргассум, или "морской виноград" - род морских бурых водорослей, распространённый в Северной Атлантике, начал цвести на участке открытого океана между Африкой и Южной Америкой. Впервые специалисты заметили такое явление в 2011 году, что немало их удивило, поскольку ранее саргассум очень редко замечали в этой области.

С тех пор цветение саргассума здесь достигло внушительных размеров. На пляжи Атлантического океана и Карибского бассейна стало выбрасываться огромное количество этих водорослей, что создавало угрозу местной фауне и туристической промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в 2018 году так называемый Большой атлантический пояс саргассума (Great Atlantic Sargassum Belt) достиг невероятных 20 миллионов тонн, что примерно в десять раз больше показателей 2010 года. Он также растянулся почти на девять тысяч километров.

Чтобы понять причины такого явления, Мэнцю Ван (Mengqiu Wang) и её коллеги из Южно-Флоридского университета проанализировали данные со спутников, полученные за последние два десятилетия.

Выяснилось, что цветение саргассума, по всей видимости, началось, когда центральная часть Атлантического океана обогатилась питательными веществами.

Некоторые из них поступили из природных источников в результате апвеллинга - подъёма богатых питательными веществами глубинных вод к поверхности вдоль западного побережья Африки.

Другой источник "подкормки" - воды реки Амазонки, впадающей в Атлантический океан. Прирост питательных веществ в них мог быть обусловлен активной лесной и сельскохозяйственной деятельностью человека.

Саргассум

Специалисты не проводили прямых измерений уровня питательных веществ за все годы исследования. Однако они смогли сделать вывод об их концентрации, изучив, сколько хлорофилла присутствовало в поверхностных водах. Речь идёт о зелёном пигменте, который содержится в фитопланктоне и водорослях. Он поглощает в основном синий свет из солнечного спектра и совсем малое количество зелёного. В результате последний отражается от океана, и потому области, богатые водорослями, приобретают зелёные оттенки.

В 2009 году уровень хлорофилла резко возрос в той части Атлантики, где Амазонка впадает в океан, и оставался на высокой отметке в течение большей части последующих лет. Возможно, этому способствовала вырубка лесов и использование удобрений, предполагают автора работы.

По мнению специалистов, именно питательные вещества, которые попадают в океан с водами Амазонки, могли стимулировать цветение "морского винограда" в той части океана, где ранее он никогда не наблюдался.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Science.

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