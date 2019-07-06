Кошки, пожалуй, являются одними из наиболее милых и удивительных домашних питомцев, они очень популярны по всему миру. И неудивительно, ведь как можно не любить эти мурлыкающие, пушистые создания? Сегодня мы подготовили для вас подборку самых красивых питомцев со всего мира.

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