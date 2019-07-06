Сейчас о них знает весь мир. Они завоевали популятность своим огромным талантом, трудолюбием и, конечно же, врожденной харизмой. Но всего этого теперешние звезды добились уже в зрелом возрасте. А какими они были в детские годы, когда даже не помышляли о славе?

Предлагаем тебе взглянуть на 38 редких детских фотографий мировых знаменитостей. Многих из них вообще не узнать!

Адель

Райан Гослинг

Анджелина Джоли

Хлоя Грейс Морец

Барак Обама

Нил Патрик Харрис

Леонардо ДиКаприо

Бенедикт Камбербэтч

Джордж Клуни

Фредди Меркьюри

Элайджа Вуд

Дженнифер Энистон

Мэрилин Монро

Брук Шилдс

Джеки Чан

Джон Траволта

Кира Найтли

Эми Уайнхаус

Рассел Кроу

Хью Грант

Энн Хэтэуэй

Джулия Робертс

Дэвид Боуи

Бьорк

Джеймс Дин

Элизабет Тейлор

Мэрил Стрип

Брэд Питт

Блейк Лайвли

Орландо Блум

Робби Уильямс

Леди Гага

Кейт Уинслет

Рианна

Эминем

Кэти Перри

Джессика Альба

Джим Керри

Особенно впечатлили снимки маленького Джона Траволты и Анджелины Джоли. Кажется, они изменились больше всех.

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