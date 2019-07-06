Большинство мужчин очень любят, когда у девушек длинные волосы. Их обладательницы чаще всего воспринимаются более женственными, чем девушки с короткими стрижками.

Однако уход за длинными роскошными локонами бывает ох каким нелегким... Представляем подборку фотографий, которая посвящена именно таким девушкам. Если ты сумела отрастить волосы ниже плеч, значит, у тебя стальные нервы!

Уже увидела знакомые кадры?

Вот что бывает, когда ты пытаешься сделать стильный пучок ванильки.

А так обычно выглядит твое фото в ветреный день.

"Мне только кончики обрезать".

А сколько у тебя таких селфи в телефоне?

Обычная история...

А вот так выглядит удобный способ сделать красивый хвост.

Единственный способ увидеть прическу сзади.

Как часто резинки не выдерживают давления...

О, обладательницы длинных волос! После просмотра этих фото каждой из вас хочется поставить памятник.

Источник

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!