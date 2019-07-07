С наступлением нового дня большая часть населения нашей планеты пьет чай. От чашечки вкусного и бодрящего напитка в состоянии отказаться разве что любители кофе. Но в спешке во время утренних сборов нам бывает некогда заваривать свежий чай и мы можем допить остатки вчерашнего. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, почему не стоит этого делать.

В Японии употребление "вчерашнего" чая приравнивают к укусу змеи. Современные исследования указывают на то, что чай можно пить только свежезаваренным. Срок "жизни" заварки - не более 10-15 минут. После этого в ней начинают накапливаться труднорастворимые вещества: дубильные, которые оказывают негативное влияние на пищеварение, а также азотистые соединения и горечь, стимулирующие чрезмерное выделение желудочного сока. Это происходит с заваркой всех видов чая. Кроме того, многократно заваренный чай теряетполезные свойства и витамины. Известно, что с первой заваркой из чайных листьев выводится почти 70% полезных веществ. Второе заваривание может насытить чай полезностью на 30%, а третье - лишь на 10%. А вот выбросы опасных веществ, содержащихся в чайных листьях, начинают концентрироваться.

Окисление

Под воздействием кислорода на поверхности чайного настоя, оставленном на открытом воздухе, образуется тонкая оксидная пленка. Она появляется в результате окисления кислородом органических веществ, содержащихся в чае. В их составе находятся белковые молекулы, магний, железо, кальций, а также азотистые основания - кофеин, теофиллин и гуанин. Они разрушительно воздействуют на органы желудочно-кишечного тракта человека. В основном страдает печень.

Бактерии

Все помнят, что на стенках не вымытых чайников и чашек остается темный налет. Как только увидите на поверхности чайного напитка такую пленку, выливайте его. Дело в том, что вредные бактерии, которые образуются на поверхности чая, препятствуют впитыванию полезных веществ в организм и раздражают слизистые. В желудке накапливаются пищевые массы, а под воздействием бактерий начинается брожение и гниение. Это может грозить язвой.

Холодный чай

Чай в остывшем виде является токсичным и весьма небезопасным для здоровья. Ученые из Медицинского центра Университета Лойола в Чикаго выяснили, что холодный чай способствуют образованию камней в почках. Уролог центра Джон Милнер отмечает, что камни образуются из-за высокой концентрации в этом напитке оксалата. Вещество приводит к формированию камней в почках. Горячий чай тоже содержит оксалат, но в таком виде его пьют в меньших количествах, чем холодный. Доктор отметил, что многие предпочитают охлажденный чай из-за его более низкой калорийности и интересного вкуса. Однако людям, склонным к образованию почечных камней, пить холодный чай - не лучшее решение.

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