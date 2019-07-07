Если вы думаете, что с появлением цифровых технологий мир преступности стал шире, то вы ошибаетесь. Раньше аферы были намного абсурднее.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Виктор Люстиг

Этого человека считают одним из самых гениальных аферистов. Мировую известность он получил в качестве "продавца Эйфелевой башни". Сразу после школы он отбывал тюремный срок за мелкие преступления. У него было 45 псевдонимов, и он зарабатывал азартными играми и продажей машинки, которая печатала деньги. Естественно, сразу после покупки она переставала работать. С началом Первой мировой войны источника дохода у него не было, поэтому он переехал в США. Там он представился графом, и довел свои навыки обмана до такого совершенства, что смог обмануть даже Аль Капоне. В 1925 году ему удалось продать Эйфелеву башню одному американскому бизнесмену. Он был на аукционе, где заявил, что достопримечательность сносят и сдают на металлолом, а он - агент правительства, который этим занимается. До сих пор неизвестно, сколько он получил за эту сделку, но тогда обманутый постеснялся идти в полицию, поэтому афера удалась и во второй раз. Тогда преступление было раскрыто. После этого он подрабатывал фальшивомонетчиком и пытался сбежать из тюрьмы. За эти мошенничества его приговорили к 20-летнему заключению в Алькатрасе.

Братья Гохманы

Два брата Шепсель и Лейла Гофманы занимались семейным бизнесом в Одессе, где держали антикварную лавку. Дела шли хорошо, но родственники захотели большего и придумали продавать археологические находки. Сначала они продавали древние таблички с надписями: добывали камни на месте раскопок и сами печатали на них слова. Несколько раз их уличали во лжи за неправильно написанные буквы, но они объясняли это тем, что летописцы того времени тоже могли ошибаться. После того, как афера с мраморными плитками удалась, братья начали заниматься золотыми изделиями. Они просили у мастеров изготовить что-то определенное "под старину", а потом продавали через посредников. Большинство рабочих даже не знали, что делают что-то незаконное. Братья пытались продать подделку короны скифского царя в Венский музей, но у тех не хватило денег, и тогда аферисты замахнулись на Лувр. И там ее купили, а подлинность проверяли эксперты, которые заключили, что она настоящая. Вскоре научное сообщество начало сомневаться в подлинности и аферу раскрыли.

Фрэнк Абингейл

В 16 лет мальчик начал подделывать банковские чеки и обналичивать их по всей стране. За пять лет преступной деятельности оказалось, что он наворовал на сумму 2,5 миллиона долларов, а его фальшивые документы были в обороте во всем мире. Скрываясь от уголовного преследования, он мастерски перевоплощался в пилотов, лекторов, врачей и адвокатов. В конце концов Абингейла поймали во Франции в 1969 году. 12 стран потребовали его выдачи из-за того, что он совершал преступления на их территории. В итоге, его депортировали в США, где ему дали 12 лет заключения. Благодаря сотрудничеству с ФБР, он смог выйти через 4 года.

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