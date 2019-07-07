Ученые провели научное исследование, по итогам которого пришли к выводу, что просмотр соцсетей с самого утра вредит психическому здоровью человека. Всему виной стресс, который испытывает мозг, когда информация начинает поступать слишком неожиданно и быстро.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

По официальной статистике, за свой девайс менее, чем через 5 минут после пробуждения берутся более 60% респондетов. При этом 88% начинают пользоваться мобильным устройством менее, чем через 30 минут. Между тем, ученые считают, что таким образом люди подвергают свой мозг стрессу. С одной стороны, когда человек начинает после пробуждения листать ленты социальных сетей и читать новости, он получает сигнал, что пора просыпаться. С другой стороны информация начинает поступать настолько резко, что мозг испытывает стресс. В итоге в течение дня владелец гаджета чувствует себя разбитым и изможденным. При этом у него снижается продуктивность и в целом страдает психическое здоровье. Более того, если человек начинает свой день с пролистывания социальных сетей, можно говорить и о зависимости.

По словам ученых, оставаться сконцентрированным и спокойным на протяжении дня поможет простое правило - не брать девайс в руки в течение первого часа после пробуждения. Помочь в выполнении этого требования может обычный будильник. Именно эти часы с особым заводом, звонящим в требуемое время, позволят избавиться от утренней тяги к смартфону. Сам девайс эксперты рекомендуют ставить на зарядку подальше от спального места. Брать мобильное устройство ради чтения новостей или чтобы ответить на звонок сотрудника, следует только после завтрака, тем более, что листание ленты во время употребления еды приводит к перееданию.

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