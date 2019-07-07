Взрослому человеку в среднем необходимо употреблять около 200 граммов молочных продуктов в сутки. Об этом в воскресенье сообщила "Российской газете" заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, употребление в таких дозах способствует заметному снижению смертности от всех причин. "А после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным", - отметила Халтурина.

Специалист пояснила, что ферментированные молочные продукты, например, йогурт, кефир, творог и сыр, полезнее, чем молоко в чистом виде, так как не все люди хорошо переносят лактозу. При этом она подчеркнула, что пожилым людям молоко в чистом виде употреблять вообще не стоит.

Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав 14 научных статей. В российском Минздраве согласились, что молоко - действительно полезный продукт, однако отметили, что научно обоснованных данных о его способности предотвращать рак не видели.

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