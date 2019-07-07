Американская компания Apple добилась успеха во многом благодаря "заклинаниям" ее покойного основателя Стива Джобса. Об этом в эфире телеканала CNN заявил один из создателей Microsoft Билл Гейтс, передает Bloomberg.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, Джобс при помощи этого мог сделать любую "умирающую" компанию самой дорогой в мире. Себя при этом Гейтс назвал младшим волшебником. "Я был как младший волшебник, потому что он читал заклинания, и я видел, что люди очарованы. Но, поскольку я мелкий волшебник, на меня заклинания не действуют", - сказал он.

Также Гейтс, компания которого долгие годы конкурировала с Apple, заявил, что не встречал в жизни людей, столь же талантливых и мотивированных, как Стив Джобс. В качестве примера он привел конец 1980-х, когда компания NeXT, которую тогда возглавлял Джобс, в течение года не смогла продать ни одного компьютера. Несмотря на это, бизнесмен все же пошел дальше и в 1997 году Apple выкупила NeXT.

Стив Джобс основал компанию Apple вместе со своим другом Стивом Возняком в 1976 году. Компьютер компании под названием Apple II выпускался миллионными тиражами и стал первым в мире массовым персональным компьютером. В 1985 году Джобс был вынужден покинуть Apple из-за разногласий с инвесторами. После этого он основал NeXT, а также занялся развитием мультипликационных фильмов с компьютерной графикой в Pixar. Вернувшись на позицию CEO в 1997 году, Стив быстро оживил Apple и принялся готовить принципиально новые продукты. Представленный в 2007 году iPhone полностью перевернул индустрию и сделал Apple самой дорогой в мире публичной компанией. Стив Джобс умер в 2011 году от рака поджелудочной железы.

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