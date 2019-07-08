Всё-таки с кошками соперничать в милоте, наверное, не сможет ни одно животное. А тем более с котятами, а если это еще и котята каракала тогда шансов не остается никаких.

В природе каракал - хищник, внешне очень напоминающий рысь. Однако люди научились приручать этого красивого дикого зверя, и сегодня он является дорогим эксклюзивным питомцем.

Каракалы известны с древних времен. Например, индийские князья приручали больших кошек и использовали для охоты на мелкую дичь. А сейчас эти экзотические животные занесены в Красную книгу.

Так как каракалы очень хорошо адаптируются к домашней жизни и обладают мягким и игривым характером, их часто стали использовать в качестве домашних питомцев. Продолжительность жизни кошки от 15 до 19 лет.

Взрослый каракал может весить около 20 килограммов при росте до полуметра. Морда слегка вытянутая, уши узкие, длинные, сзади полностью черные или с проседью. Задние конечности немного длиннее передних, что позволяет им прыгать до трех метров высоту с места.

Никогда не стоит забывать, что каракал - это хищник. Конечно, рожденный в домашних условиях и хорошо воспитанный кот не представляет угрозы человеку. Но лучше не проверять его характер.

Тем не менее домашний каракал по степени мягкости характера уверенно может конкурировать с некоторыми породами вполне домашних кошек.

Каракал в домашних условиях при правильном воспитании становится совершенно социальным существом и показывает такие черты характера, как игривость, любопытство, преданность, доброту и уравновешенность.

Домашний каракал в прежние времена охотился вместе с человеком. Современный каракал в домашних условиях вместе с человеком ест, спит и проявляет все качества обычного питомца.

Чтобы обзавестись собственным каракалом, стоит купить котенка в возрасте до 6 месяцев. До двухлетнего возраста он похож на шкодливого подростка, но последовательное и упорядоченное воспитание поможет каракалу соблюдать субординацию.

Если ты не собираешся разводить каракалов, стоит запланировать кастрацию или стерилизацию. Как самцы, так и самки, повзрослев, будут упорно метить свою территорию, то есть комнаты твоего дома или квартиры.

Кота нужно расчесывать как минимум раз в неделю при помощи фурминатора, а вот купать только в случае крайней необходимости. Несмотря на то, что каракалы любят воду, справиться с купанием 20-килограммового питомца будет сложно.

Как и любой другой хищник, каракал обладает внушительными когтями, обычно молодым особям их удаляют при помощи лазера, но только на передних лапах. Если ты этого не сделаешь, предоставь своему любимцу специальную точилку для когтей.

Несмотря на прекрасную адаптацию, каракалы отличаются свободолюбивым нравом, поэтому их нужно регулярно выгуливать. Желательно в наморднике. А вообще идеальным вариантом будет просторный вольер.

В дикой природе рацион кошек составляют антилопы, тушканчики, птицы и обезьяны. Вряд ли ты сможешь обеспечить каракалу такое пиршество, поэтому корми его сырым мясом, идеально подойдут тушки птиц, мышей и крыс. Ни в коем случае нельзя давать ему человеческую пищу.

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