А вы тоже думали, что ею можно стирать ручку?

В детстве многие из нас думали, что синяя часть стирательной резинки предназначена для того, чтобы исправить ошибку в тексте, написанном шариковой ручкой. Мы изо всех сил старались корректировать недочеты именно так, но ничего не получалось. В тетрадке разводилась только грязь. Более того, в тонкой бумаге порой образовывалась дыра от подобной манипуляции.

Оказывается, синяя часть ластика предназначена вовсе не для этого.

Она нужна, чтобы стирать пометки, надписи или рисунки, выполненные карандашом на тяжелой, плотной бумаге. С такими надписями обычный ластик не справляется.

Проведите эксперимент: на тонком листе бумаги напишите слово или нарисуйте рисунок. Чтобы удалить часть написанного, достаточно будет только оранжевой части ластика. То же самое напишите на плотной бумаге. Для удаления написанного придется прибегнуть к помощи синей части ластика.

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