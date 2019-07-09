Сегодня звезды гороскопа обещают, что интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью. Это относится и к учебе, и к работе, и к научному творчеству. Однако вместе с тем день предполагает пассивность, граничащую с апатией. Высокий творческий потенциал может войти у вас в противоречие с нежеланием этот потенциал реализовать, так что если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!

Овен

Сегодня Овен будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений - тогда рассеянность Овна не принесет ему особого вреда. А вот если события будут его тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Овен вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Овну сегодня противопоказана любая активная деятельность - кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души.

Телец

Сегодня Телец при желании способен добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Тельцу достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!

Близнецы

Сегодня день не склоняет Близнецов к проявлению организаторских способностей, однако если они все-таки возьмутся что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Близнецам достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно им подыгрывать и помогать.

Рак

Сегодня Рак склонен заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Рак предпочтет этого не заметить: его расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула "работа не волк" станет сегодня временным девизом Рака. Звезды гороскопа советуют ему посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким... И еще раз себе!

Лев

Сегодня для Льва очень удачный день! Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Лев возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Льву не размениваться по пустякам: если уж ему сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Дева

Сегодня Деве противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время она и так потратила немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Деве обратить внимание на те сферы жизни, которые она в последнее время совсем запустила. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи - отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

Весы

Сегодня Весы будут находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под их резвый ритм. Весы же будут чувствовать себя способными на многое! Их деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая им как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно их раздражать, так что сегодня Весам лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Скорпион

Сегодня Скорпиону следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ему заняться чем-нибудь приятным - к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Скорпиона сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для него куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

Стрелец

Сегодня Стрелец просто обязан поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью - со своими близкими, коллегами, друзьями. Его голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь - Стрелец сегодня настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать.

Козерог

Сегодня у Козерога вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, - в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Козерога, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Козерогу продвижение в карьере и хороший доход.

Водолей

Сегодня Водолею повезло: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора - если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Водолея такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Водолею не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут проявить себя как замечательный друг или как опасный противник - тут уж кому как повезет! День наделяет их проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые их планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Рыбы обречены на успех, так что лучшее, что могут сделать их оппоненты, - это попробовать с ними подружиться!

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