У этих офисных работников из Китая очередной трудовой день получился не слишком обычным, ведь им пришлось стать спасателями, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Люди заметили кошку, которая вылезла на скользкий скат крыши и никак не могла подняться обратно. Животному спустили мусорную корзину, но кошка не совсем понимала, что от неё требуется, так что эта попытка провалилась.

Тогда добросердечные незнакомцы спустили кошке ещё и лестницу - тут уж дело пошло куда успешнее, ведь животное поднялось по ней и скоро оказалось в безопасности.

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