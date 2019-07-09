В СССР частная жизнь первых лиц государства была строго засекречена, не говоря уже об огласке их заработка. Однако людям как тогда, так и до сих пор не дает покоя вопрос, сколько же на самом деле зарабатывали вожди.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

После захвата власти Владимир Ленин установил себе оклад в 500 рублей, что по тем временам было эквивалентно зарплате неквалифицированного рабочего в Москве или Петербурге. Инфляция довольно быстро расправилась со скромным заработком "вождя мировой революции", но Ленина особо не волновал вопрос, откуда берутся деньги на безбедную жизнь, лечение у лучших докторов и прислугу.

Сталин же в начале НЭПа получал вдвое меньше, чем Ленин, но очень скоро его заработок достиг 1200 рублей. В то время средняя зарплата жителей СССР составляла 1100 рублей. Вождь мог вполне жить и на эти деньги, но после войны и запуска денежной реформы он назначил себе новую зарплату в 10 тысяч рублей, хотя даже эти деньги не сильно его волновали.

В отличие от бережливого Никиты Хрущева, который серьезно подходил к финансовым вопросам и получал ни много, ни мало 800 рублей в месяц, что в девять раз превышало среднюю зарплату по стране.

Нарушить ленинский запрет на дополнительные доходы для верхов партии решил Леонид Брежнев, который в 1973 присудил себе Международную Ленинскую премию в 25 тысяч рублей. Ну, а когда он стал чуть ли не классиком советской литературы, огромные гонорары начали поступать в семью Брежневых один за другим.

Когда к власти пришел Юрий Андропов, он вернул заработную плату генсека Хрущевских времен и стал получать 800 рублей. Однако при этом за январь 1984 года его доход составил 8800 рублей, - все благодаря системе "брежневских гонораров".

Заработок Константина Черненко оставался на таком же уровне, что и у Андропова, но при этом борец за моральную чистоту коммунистов нередко утаивал от партии крупные суммы.

Борис Ельцин долгое время не решался на реформу зарплат госаппарата, и лишь в августе 1999 размер президентского заработка составил 15 тысяч рублей.

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