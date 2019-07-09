Мужчины, с которыми невозможно построить счастливую семью, выдают себя уже на первых этапах отношений. Если внимательно приглядеться, можно заметить в избраннике признаки того, что он будет плохим отцом.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Нежелание иметь детей

Девушки ошибочно полагают, что мужчины не хотят иметь детей пока впервые не увидят кроху. Они считают, что отцовский инстинкт проснется сразу после рождения ребенка, но зачастую, он появляется значительно позже.

Отношение папы к малышу будет зависеть от его чувств к маме ребенка. Если он не воспринимает всерьез ваш роман, то не ждите от него любви к новорожденному.

Жадность

Если вы замечаете, что мужчина жалеет денег на покупку элементарных вещей и во всем проявляет жадность, он будет плохим семьянином.

Финансовые проблемы являются одной из главных причин разводов. Из-за них появляются ссоры и скандалы, из которых в первую очередь страдать будет ребенок.

Склонность к насилию

Отношение мужчины к домашнему насилию можно заметить еще перед замужеством. Познакомьтесь с его родителями и расспросите их об историях из детства вашего спутника. Выслушав их, можно понять, какие нормы поведения приняты в семье.

Если родители позволяли себе поднимать руку на ребенка, то во взрослой жизни он будет поступать точно также.

Чрезмерная ревность

Говорят, когда мужчина ревнует, значит он любит. На самом деле, человек с подобным стилем поведения имеет низкую самооценку. Он нуждается в постоянном подтверждении своей значимости. Эта функция негласно возлагается на женщину.

Когда в такой семье появляется ребенок, мужчина начинает ревновать избранницу даже к нему. Он воспринимает малыша, как соперника. С ним он борется за внимание супруги. В эти моменты он напоминает ревнивого первенца, который считает себя единственным и неповторимым. В результате малыш постоянно чувствует тревогу и не видит отцовской любви.

Эгоизм

С отцом-эгоистом ребенок ощущает себя одиноким даже в фактически полной семье. Папа может заниматься чем угодно, но не проявлять никакого интереса к малышу.

Эгоистические качества характера мужчины невозможно не заметить на ранних этапах отношений. Он уделяет чрезмерное внимание своей внешности, правильному питанию или работе. Мужчина много говорит только о себе и не придает значения словам других людей.

Молодой человек с таким характером не умеет проявлять любовь. Мужчина готов ее только принимать.

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