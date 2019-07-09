Мы тратим на них столько времени и сил, а результатов труда, что самое обидное, не видно. Так может, хватит убиваться на ниве домашнего труда?

Уже больше четверти века прошло с тех, как распался Советский Союз. Но привычки, которые основательно вошли в жизнь хозяек в советские времена, живы до сих пор и пользуются популярностью. А ведь многие из них вовсе не приносят пользы. Наоборот, отбирают силы, которые мы могли бы потратить на что-нибудь более приятное.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Гладить белье

Оказывается, глажка не так уж жизненно необходима, как твердили нам бабушки. Ученые выяснили, что после этой процедуры ткань становится плотнее и перестает дышать. Во время сна человек потеет, а из-за термообработки белье не может впитывать влагу. Поэтому каждый день начинается с крика: "Скорее в душ!" К тому же поглаженная простынь создает не очень приятные тактильные ощущения. Такое впечатление, что укрываешься огромным листом бумаги.

Кто-то же отчаянно гладит белье, чтобы избавиться от вредных микроорганизмов. Здесь тоже есть выход. Например, вы можете с помощью пара обработать ткань, не прикасаясь к ней подошвой утюга. Это намного быстрее и легче, чем педантично перелопачивать нескончаемую кипу белья.

Ткани, которые не нуждаются в глажке:

Сатин-жаккард

Ткань прочная и долговечная. При аккуратной сушке создает впечатление уже поглаженной.

Шелк

Натуральный дышащий материал, который прекрасно подходит как для носки, так и для сна. Он может похвастаться высокой износостойкостью. Лучше не гладить, чтобы не сжечь изделие и не оставить следов. Подойдет легкая обработка паром.

Бязь

Бязь - суперстойкий материал, который может прослужить больше десяти лет. Он будет более приятен для тела, если в стирку добавлять кондиционер и сушить не на палящем солнце.

Кипятить белое

Кипячение белья для многих уже как страшный сон. Полная кухня пара, адский запах, влажность по всей квартире, измотанность, как после смены в шахте. Да еще и белье быстрее изнашивается - долгое воздействие высокой температуры в сочетании с воздействием "тяжелой" бытовой химии способствуют разрушению волокон. Однако есть и такие хозяйки, которые до сих пор кипятят белье, а тех, кто этого не делает, обвиняют в лени. К счастью, сейчас существует много альтернативных и щадящих способов вернуть изделиям первозданную белизну.

Соляной раствор

Сделайте раствор из расчета 3 столовые ложки обычной соли на 5 литров воды. После тщательной стирки замочите кухонные полотенца на 20 минут в растворе, затем прополощите.

Сосновый скипидар

В 3 литрах воды разведите 3 столовые ложки соснового скипидара (можно купить в аптеке). Оставьте белье в этом растворе на ночь.

Уксус или лимонный сок

На 3 л воды вам понадобится сок одного лимона или 3 ст. л. уксуса. Замочите белье в этом растворе на 5-7 часов.

Кислородные отбеливатели

В их состав входит перкабонат натрия, довольно безопасное и эффективное вещество для отбеливания. При взаимодействии с водой оно распадается на соду и кислород. Эта химическая реакция помогает справиться с загрязнениями.

Стирка с "Белизной"

Безусловно, "Белизна" является лидером по отбеливанию ткани. Однако ее аромат... Фууу. Он отбивает всякое желание надевать постиранную одежду. К тому же сейчас существует огромное количество более щадящей бытовой химии. Есть порошки, которые справляются не только со сложными пятнами от кофе или томатного сока, но даже чернила с одежды выводят. К тому же пахнут в разы приятней.

Пользоваться хозяйственным мылом

В советское время хозяйственное мыло было панацеей от всех проблем: им можно было и стирать, и голову мыть, и даже лечиться. Сейчас есть те, кто трет мыло на терке и добавляет его в стиральную машину, медленно, но верно сокращая жизнь бытовой технике.

Если же стирать белье вручную, то хозяйственное мыло действительно неплохо избавляет от загрязнений. Однако приходится как следует тереть белье, а от этого оно быстрее изнашиваются. Еще один минус: мыло плохо пахнет и сильно сушит руки из-за щелочи в составе. В наше время у хозяек есть замечательная возможность не портить маникюр и выбрать менее грубый вариант стирки.

Протирать окна газетами

Это один из самых экономичных способов сушки окон. На западе, кстати, хозяйки открыли его для себя только сейчас - и наслаждаются, как экзотической забавой. Но есть супервариант, который поможет сэкономить время и силы. Например, стекло можно протереть с помощью салфеток из микрофибры, которые не оставляют следов и мелких волосков.

"Стабильность для человека - своеобразный оплот спокойствия и гарантия того, что все идет правильно. Человеку в состоянии неизвестности чувствует, что ему небезопасно и неудобно. Поэтому люди не хотят выходить из зоны комфорта, которая для них становится губительной. Привычки, приросшие намертво, с годами становится все труднее побороть.

Парадоксально, но люди часто думают, что именно сейчас находятся на пике счастья, то есть лучше быть уже не может. Когда они, приложив неимоверные силы, разрушают эти границы и меняют убеждения, то искренне удивляются: "А что, так можно было?"

Надо учитывать то, что время бежит вперед и нам надо успевать перестраиваться, чтобы достичь успехов. О какой личностной трансформации может идти речь, если мы живем на автомате, продолжая пользоваться пережитками прошлого? Конечно, старшее поколение для нас всегда было авторитетом, но оно в глобальном смысле не является истиной. То, что годами наши бабушки и мамы делали раньше, не всегда правильно. Но тогда по-другому было нельзя, а сейчас можно!"

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