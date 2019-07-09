Видеокамера, установленная в вольере с приматами, запечатлела харизматичного шимпанзе, который просидел более часа в позе мыслителя.

Обезьяна дистанцировалась от своих молодых соплеменников, которые были заняты друг другом, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Автор видеоролика не стал публиковать весь цикл "осмысления" в исполнении примата, который застыл, как каменное изваяние и не подавал на протяжении часа никаких признаков жизни.

Забавный сюжет, опубликованный на днях в китайской сети ТikТоk, набрал более миллиона просмотров.

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