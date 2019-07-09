https://news.day.az/unusual/1136336.html Видео с забегом в костюмах тиранозавров "взорвало" Сеть - ВИДЕО
Видео с забегом в костюмах тиранозавров "взорвало" Сеть - ВИДЕО
На ипподроме Emerald Downs в американском Вашингтоне прошел необычный забег. Вместо традиционных лошадей или собак в нем приняли участие люди. Для мероприятия они вырядились в костюмы тиранозавров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По данным foxla.com, участники "забега динозавров" - сотрудники местной компании, которая провела соревнование для поддержания корпоративного духа.
Победу одержал тираннозавр под номером 13.
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