Жительница канадского города Эдмонтона выжала руками лаймы для текилы, побыла на солнце и получила ожоги. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

12 июня Амбер Препчук (Amber Prepchuk) отдыхала в домике у озера со своими подругами. Женщина решила приготовить алкогольные коктейли на всю компанию и взяла 18 лаймов. Она успела выжать руками 10 плодов, прежде чем нашла соковыжималку. Завершив приготовление напитков с текилой, она ополоснула руки и пошла к друзьям на солнце.

Спустя два дня канадка проснулась с острой болью из-за ожогов кожи на руках. Лечащий врач осмотрел Препчук и прописал ей необходимый курс лечения. Женщина страдала от фитофотодерматита - воспаления кожи, при котором на тело попадает сок некоторых растений и повышает чувствительность кожи к солнечному свету.

Препчук ежедневно принимает витамин Е, наносит на тело солнцезащитное средство и увлажняющий крем, которые, по ее словам, помогают защитить обгоревшие участки тела.

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