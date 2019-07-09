В Сети активно обсуждают короткий ролик, на котором черепаха бежит к водоему. Сначала животное очень медленно разворачивается, а после резко ускоряется и очень быстро добирается до воды, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Пользователи недоумевают, как животное, которое считается одним из самых медлительных на планете, может развивать такую скорость. При этом невозможно точно сказать, не является ли ролик, опубликованный на сайте Reddit, ускоренной видеозаписью.

Однако многие, у кого в качестве домашних животных были черепахи, подтвердили их способность к быстрому перемещению.

"Когда мне было 12, у меня был красноухая черепаха, которую я назвал "быстрой" по уважительной причине", - поделился пользователь theservman.

"Да, ты отворачиваешься на одну секунду, и крошечная черепаха уже вне поля зрения", - добавил Addy1738.

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