Американский кинорежиссер Тодд Филлипс, снимающий новый фильм о суперзлодее "Джокер", признался в том, что сюжет будущей картины будет сильно отличаться от оригинальных комиксов вселенной DC. Его слова передает журнал Empire, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ruю

"Мы не опирались на комикс, и это может разозлить зрителей", - рассказал о своих опасениях Филлипс. "Мы написали собственную историю о том, откуда мог взяться такой парень, как Джокер. Именно это интересовало меня. Это не столько фильм о Джокере, сколько история превращения в Джокера. Она о человеке", - пояснил он.

Также Филлипс заявил, что считает актера Хоакина Феникса, который сыграл главную роль в картине, величайшим артистом. "Пока мы писали сценарий, у нас над компьютером висела его [Хокина Феникса] фотография", - признался режиссер, рассказывая об источниках вдохновения для создания киноленты.

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