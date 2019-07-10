https://news.day.az/unusual/1136706.html 15 котов, которые плевать хотели на вашу логику - ФОТО
15 котов, которые плевать хотели на вашу логику - ФОТО
Иногда кажется, что различия в умозаключениях людей и котов преодолены и мы отлично понимаем наших питомцев. Но это самообман. Нам никогда не понять кошачьей логики!
Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.
3. Что?!
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