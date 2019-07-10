Иногда кажется, что различия в умозаключениях людей и котов преодолены и мы отлично понимаем наших питомцев. Но это самообман. Нам никогда не понять кошачьей логики!

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

2. Неудобно спать на потолке.

3. Что?! 4. Сами вы неправильно едите. 5. Зря, что ли, отдельный выход делали? 6. Наконец-то нашел идеальное место. 7. Так больше влезет. 8. Отличный подарок. Спасибо. 9. Кто-то приносит домой мышей, кто-то - губки. 10. Не сидеть на клавиатуре? ОК. 11. Я никогда не смогу понять кошачью логику. 12. Вы просто ничего не понимаете в комфорте. 13. Из чужой миски всегда вкуснее. 14. Ну они хотя бы пользуются этими штуками. 15. Спать внутри? Не, не слышал.

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