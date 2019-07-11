Осторожнее, сегодня звезды гороскопа легко могут заставить вас забыть о таком полезном понятии, как чувство меры! Старайтесь избегать резких движений, не принимайте решения сгоряча и помните, что любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. В этот день вас могут ожидать крупные траты и покупки, походы по магазинам, однако звезды советуют сдерживать свои желания, иначе сегодняшний шоппинг грозит обернуться большими дырами в бюджете.

Овен

Сегодня Овен в любом деле будет настроен по-боевому! День не склоняет его браться за мелкие проекты, и скорее всего, Овен будет одержим претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это его не смутит: Овен видит цель, готов к трудностям и знает, что его не заставят свернуть с пути. Сегодня слова "хочу" и "могу" для Овна - синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут!

Телец

Сегодня Тельцу представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Телец не настроен рубить с плеча, он способен тщательно взвесить все "за" и "против". Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям, он сумеет все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примет сегодня Телец, будет застраховано от ошибок.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут склонны демонстрировать упрямство по любому поводу! При этом попытки окружающих их образумить они могут принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Близнецам немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.

Рак

Сегодня Рак по отношению к своим близким и друзьям будет настроен благодушно и немного покровительственно. Ему захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок. При всей искренности его намерений, близкие люди могут быть не в восторге от того, что Рак учит их как жить. Поэтому звезды гороскопа советуют Раку сегодня смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.

Лев

Сегодня лучшее, что может сделать Лев, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми - с родителями и с детьми. Звезды гороскопа советуют Льву устроить для них маленький сюрприз, например организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе. Сегодня вы настроены на одну волну, ваши биоритмы совпадают, и вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно - завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.

Дева

Сегодня в Деве проснется великий оратор! Ну, если и не великий, то хотя бы неплохой. Деве будет что сказать и она сумеет облечь свои слова в убедительную форму, правда, в течение дня она может то и дело сталкиваться с тем, что окружающие не настроены слушать ее вечно. По-настоящему найти выход эмоциям и словам Дева сможет лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Звезды гороскопа советуют ей организовать вечеринку, на которой она сможет высказать все, что накипело у нее на душе!

Весы

Сегодня ничто не сможет заставить Весы свернуть со своего пути! Что бы они ни задумали, к какой бы цели ни шли, их практически невозможно отвлечь или тем более сбить с толку. Из-за этого окружающим, особенно тем, кто пытается покомандовать Весами, может казаться, что они сегодня как никогда самонадеяны и упрямы. На самом же деле Весы просто уверены в том, что делают, на все сто процентов. Также как и в том, что никто не справится с любой задачей лучше них.

Скорпион

Сегодня Скорпион должен быть готов к неожиданным поворотам! Впрочем, даже если он заранее спланировал этот день, от него не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Да, сегодня его планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ним новые возможности. Если Скорпион проявит гибкость и не станет упрямо цепляться за старый план действий, он сумеет вовремя сориентироваться в новой обстановке и воспользоваться подарками судьбы.

Стрелец

Сегодня Стрелец может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих, а потому способен сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше. Вообще, дипломатичность и деликатность Стрельца будет сегодня выгодно выделять его на общем фоне, обеспечивая ему симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства.

Козерог

Сегодня Козерог в кругу даже малознакомых людей будет чувствовать себя как рыба в воде - его социальная активность бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретит Козерог сегодня на своей дороге, тем больше шансов за то, что среди них он найдет по-настоящему интересных и нужных ему людей.

Водолей

Сегодня Водолей будет настроен упорно, как никогда, и нацелен только на победу! Даже если в каком-то деле он потерпел крах, Водолей будет повторять попытки снова и снова, пока не достигнет успеха. Время принятия решений прошло, сегодня Водолею необходимо действовать. Звезды гороскопа говорят, что против его напора не устоит ни одна крепость. Правда, чем серьезнее стоящая перед Водолеем цель, тем дольше продлится ее осада.

Рыбы

Сегодня Рыбам полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды гороскопа советуют им провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами - в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Рыб и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Сегодня это благотворно скажется и на самих Рыбах, и на их слушателях, которым Рыбы способны дать действительно ценные советы.

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