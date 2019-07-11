При срочной необходимости избавиться от вещей в доме нужно несколько раз подумать. Некоторые предметы нельзя выбрасывать, в ином случае можно навлечь на себя беду. От некоторых из них нужно избавляться правильно, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Хлеб и соль

Наверняка, родители вас учили тому, что хлеб выбрасывать нельзя. Вместо этого стоит сделать из него сухари или покормить птиц в парке. Дело в том, что он символизирует сытую и богатую жизнь, а люди, которые пережили войну, относятся к этому продукту с осторожностью.

Соль стала символом удачи и счастья в семье. Если вы выкинете соль, рискуете потерять благополучие и разругаться с близкими. Все знают, что рассыпанная соль - к ссоре, но даже ее не нужно выбрасывать в мусорное ведро, а лучше смыть в раковину или унитаз.

Старые фотографии и документы

Документы могут хранить важную информацию о человеке, его финансах и имуществе. Так, выкидывая документы, вы рискуете подвергнуть себя опасности. В случае, когда вы хотите от них избавиться, лучше сжигать их или рвать на мелкие кусочки.

Фотографии также содержат информацию о человеке, которую могут использовать другие люди. Кроме того, некоторые накладывают порчу на кадры. Если вы верите в это, лучше лишний раз перестраховаться и сжечь фото.

Волосы и ногти

Эти вещи содержат в себе ДНК человека, по которому можно узнать много биологической информации. Они тоже используются в колдовских обрядах, так как содержат сильную энергетику людей. Некоторые советуют выбрасывать волосы и ногти в унитаз, чтобы вода смыла всю информацию о человеке. Кроме того, также нельзя продавать волосы, чтобы не передать часть себя другому.

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