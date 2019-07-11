В четверг во всем мире отмечают день шоколада. Первыми его стали праздновать французы, которые устроили массовые торжества, посвященные любимой сладости. Со временем праздник завоевал большую популярность и в других странах Европы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Каждый день без вреда для здоровья можно употреблять половину плитки темного шоколада, однако лучше на ночь его не есть, так как это калорийный продукт, содержащий сахар и вещества, мешающие заснуть, считают опрошенные РИА Новости эксперты.



Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов. Если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом - можно больше.

Врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Елена Ливанцова пояснила, что по калорийности молочный и темный шоколад примерно равны.

Эксперты сошлись во мнении, что темный шоколад полезнее для здоровья человека, так как в нем большее содержание какао-бобов и соответственно большее количество полезных компонентов.

По словам Ливанцовой, в настоящее время идет активное исследование биофлавоноидов, которые содержатся в темном шоколаде. Специалисты изучают их положительное влияние на холестериновый обмен. Несмотря на то, что шоколад содержит жиры, флавоноиды снижают уровень холестерина.

Кроме того, шоколад дает человеку запасы энергии, а также повышает настроение, добавил Буеверов.

По словам профессора, лакомство содержит также компоненты, обладающие определенным защитным эффектом для печени.

При этом врачи считают, что при заболеваниях поджелудочной железы шоколад противопоказан.

Неумеренное употребление шоколада может стать причиной набора массы тела и повышения риска нарушения углеводного обмена. Кроме того шоколад может вызывать дискомфорт в желудке и вздутие, не стоит забывать и о риске развития кариеса, уточнила Ливанцова.

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