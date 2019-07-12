Одежда и обувь оказались на первом месте среди вещей, которые можно не брать с собой в отпуск. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного журналистами информационного агентства "Экспресс-Новости", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Рейтинг не самых обязательных вещей для поездки составлен на основе рекомендаций опытных туристов.

Далее идут плойки, зонты и полотенца. Путешественники считают, что все это можно купить или взять в отеле. Также они призвали не везти с собой книги, которые занимают место и немало весят. Любителям чтения они советуют электронную книгу или закачать произведение на смартфон.

Около 9% респондентов утверждают, что в отпуске они не пользовались аптечкой, которая также занимает много места. Вместо нее рекомендуется взять несколько самых необходимых лекарств, а также позаботиться о медицинской страховке.

Еще несколько процентов опрошенных считают, что в отпуске не понадобятся ножницы, ноутбук и косметика. А некоторые пошутили, что лишними в путешествии могут стать компаньоны.

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