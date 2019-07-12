Мама говорила мне: мужчины делятся на два типа - те, кто могут поднять холодильник на пятый этаж, и те, кто могут за это заплатить. Однако, повзрослев, я поняла, что не все так просто: мужчин и их разновидностей множество! К примеру, вот эти.

Каких мужчин только свет ни видывал! За маской Мистера Идеального порой скрываются не добытчики, а, наоборот, те, кто нуждаются в заботе, уюте и... пропитании. Причем кроме классических мужчин-альфонсов есть куда более закамуфлированные типы вроде "мужчина-грабли".

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Мистер Герой нашего времени

Он - гений XXI века, лучший представитель рода человеческого, и ждет не дождется, когда к нему придут с поклоном, наденут орден и выпишут чек за гениальность (с шестью нулями, это важно!). Однако люди почему-то не спешит восхвалять героя, и он меняет работы как перчатки, всегда уходя по одной причине: его там не ценят, дураки рогатые.

Как распознать такой тип? По возу и маленькой тележке громких обещаний: "Потерпи, скоро у меня будет много денег!", "Скоронаша жизнь изменится!", "Вот увидишь, будет и на нашей улице праздник!".

Другой прием, который он использует, чтобы пускать пыль в глаза, это фраза: "Где я работаю? Могу позволить себе не работать!". И вот он уже вроде не неудачник, а солидный человек. Только за ваш счет.

Классический меланхолик

Это такой тип ранимого мужчины, который заболевает на ровном месте. С работой у него не ладится по самым разным причинам, неудачи преследуют и надолго выбивают из колеи, и лучшим лекарством будет оставить его наедине с диваном. А еще отсыпать порцию жалости. На десерт. Отличительные особенности? Он всегда в печальке и бесконечно готов говорить о зверстве начальника, черствости сослуживцев и неудобном стуле, от которого у него болит зад. (Милый, это с непривычки!) Помните Новосельцева из фильма "Служебный роман"? Вот, это он, родимый. Только без личной Людмилы Прокофьевны.

Самый умный

Который при этом зарабатывают меньше дворника. Обычно это нелюдимые личности, испытывающие серьезные проблемы с коллективом. И пускай он клянется, что свернет ради вас горы, его энтузиазм быстро угасает, когда доходит до дела. Почему? "Ой, опять не повезло с местом работы и вокруг одни идиоты, они все делают не так". Отличительная черта таких мужчин - за девиз они берут фразу Жванецкого: "Тщательнее, ребята, надо, тщательнее!", и упорно отказываются от любого сотрудничества, если в тексте из отдела кадров с предложением з/п была пропущена запятая. Граммар-нацине дремлет! (Чувак, на зарплату смотри, а не на знаки препинания!) Кроме необходимости платить за него по счетам, у жизни с ним есть и другие неудобства: вы постоянно будете слышать, что не так сварили макароны (ой, то есть пасту) и не умеете мыть пол (надо тщательнее!).

Зануда понимает, что вы ему говорите, но считает глупым не себя, а вас.

Мистер Планктон

Полная противоположность альфа-самцу. Он бедный-бедный, до дырявых носков, несчастный-несчастный, до слез. На работу ходит от и до, что делает там - загадка, но даже самый лояльный начальник не выдерживает долго рядом и сбегает в командировку. И вы тоже наверняка прошли бы мимо, зажав нос и подобрав повыше подол юбки, да только в каждой женщине дремлет Мать Тереза. Хорошо, если она подбирает на улице котов, хуже, если приводит домой вот такое чудо и начинает кормить его с ложечки, приговаривая: "Кушай, горе мое, кушай".

Каждый мужчина считает себя идеальным и ищет спутницу жизни, которая тоже в это поверит. Приглядитесь, охота ли вам и дальше тащить такой багаж?

Роль мужчины в жизни женщины - приносить радость. А уж своим присутствием или отсутствием - она решает сама.

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