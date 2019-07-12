Частенько мы не понимаем, куда из нашего кошелька пропадают деньги. Вроде только вчера мы получили долгожданную зарплату, а сегодня в кошельке уже дыра.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Планируем бюджет

Используйте предложения при планировании бюджета, это поможет вам наглядно увидеть куда и сколько вы тратите. Более того, с помощью планирования, вы поймете от каких трат вам лучше отказаться.

Б/у вещи

Конечно же совсем не обязательно постоянно покупать новую вещь. Инструменты, инвентарь, техника или книги - не имеют срока годности. Но есть и вещи которые не следует покупать с рук. Поэтому берем этот пункт на заметку и не боимся брать б/у вещи.

Онлайн-покупки

Уже давно известно, что через интернет покупать куда выгоднее, чем в обычном магазине. Конечно же бывают казусы, когда вещь может не подойти по размеру, но благодаря нескольким приемам вы с легкостью подберете образ.

Банковские карты

Чаще всего в онлайн-магазине мы привязываем карту, чтобы в будущем с легкостью купить что-нибудь нужное. И вот зайдя в магазин, мы увидели какую-то ну очень нужную вещицу и тут же ее купили. Опять же произошла импульсная покупка. Чтобы не тратить деньги впустую, не привязывайте карты. При любой оплате вводите реквизиты вручную - это даст вам возможность подумать действительно ли нужна вам эта покупка.

48 часов

Большую часть покупок мы совершаем импульсно: увидел - захотел - купил. И чаще всего это абсолютно ненужные вещи, купленные где-нибудь на распродаже. Чтобы избежать ненужных трат, увидев вещь, не покупайте ее. Подождите 48 часов, так вы поймете, нужна ли вам эта покупка.

Самообразование

Если вы тратите деньги на курсы иностранного языка или лепки из глины. В современном мире вы все подробные уроки, курсы и тренинги можете найти в интернете. Так вы не только сэкономите деньги, но и не будете тратить свое время на поездки до кружка.

Спорт и фитнес

Абонемент сейчас является дорогим удовольствием, хоть и имеет свои плюсы в виде тренера, который подкорректирует комплекс упражнений. Но заниматься можно и дома, для этого только нужно подобрать подходящие упражнения и запастись терпением и дисциплиной.

Общественный транспорт или велосипед

Покупка автомобиля является очень ответственным шагом, который нужно хорошо обдумать. Постоянные траты на страховку, ремонт и бензин существенно ударят по карману. Поэтому пользуемся общественным транспортом, ходим пешком или ездим на велосипеде - это не только сохранит ваши деньги, но и улучшит здоровье.

Ненужные вещи

У каждого в доме есть хотя бы парочка ненужных вещей и вместо того, чтобы выбрасывать - продавайте их. Вы не только освободите место, но и пополните свой кошелек.

Подписки

В каждом телефоне есть программы, которые не используются продолжительное время. Но часто мы забываем, что в них есть действующая подписка и каждый месяц с нашего счета списывается кругленькая сумма.. Поэтому, удаляйте все ненужные вам подписки и еще одна брешь в бюджете будет закрыта.

Утепляемся

Во многих домах зимой гуляют сквозняки. Поэтому позаботьтесь об утеплении дверей и окон. Таким образом вы реже зимой будете включать обогреватель и сэкономите денег на оплату электроэнергии.

Меняем свет

Лампы со светодиодами служат куда дольше, чем обычные лампы накаливания. Да и тратят энергии намного меньше.

Просмотр кино дома

Конечно же кинотеатр - это круто, но довольно затратно. Да и сейчас мало приятного от посещения кино, постоянно ходящие туда-сюда люди, разговоры по телефону и хруст чипсов. Ужас. Поэтому располагаемся на удобном диване и смотрим ильм дома. И деньги сэкономите, и нервы останутся на месте.

Библиотека

Как же хочется иметь дома собственную библиотеку, но книги стали по-настоящему дорогим удовольствием. Поэтому записываемся в библиотеку и берем книги для чтения там. Либо регистрируемся на онлайн-сервисах и читаем книги абсолютно бесплатно.

Список покупок

Поход в магазин уже подразумевает огромное количество трат, но их станет еще больше, если вы будете метаться по магазину в поисках того, что надо купить и не взять ли еще чего-нибудь на всякий случай. Поэтому пишем список и дисциплинированно идем в магазин.

Меню

Грамотно составленное меню на неделю, поможет вам существенно сэкономить бюджет. Покупки будут четко спланированы, а в холодильнике не будут лежать ненужные продукты.

Развлечения

Развлечения

Выходные подразумевают крутой отдых и море потраченных денег. Однако провести время с друзьями можно и не вкладывая круглую сумму. ​Посиделки с настольными играми, велопрогулка или просто пикник на природе позволят классно провести время и не ударят по вашему карману.

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