Французские ученые пришли к выводу, что натуральные фруктовые соки повышают риск развития рака примерно в той же степени, что и содовая. Статья с результатами научной работы опубликована в British Medical Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 101 257 участников, средний возраст которых достигал 42 лет. Специалисты оценили суточное потребление напитков, содержащих сахар или искусственные подсластители, с помощью специальных пищевых опросников, разработанных для учета приема 3,3 тысячи различных продуктов. Была проанализирована связь между напитками и возможным развитием злокачественных опухолей в будущем, включая рак груди, простаты, толстой и прямой кишки.

Оказалось, что потребление напитков с добавленным сахаром связано с повышением риска развития рака любого типа на 18 процентов, а рака груди - на 22 процента. Искусственные подсластители (а также несладкие чай и кофе) в этом отношении оказались безопасны, но любовь к натуральным сокам (содержат сахар в количестве 10 граммов на 100 миллилитров) коррелировала с ростом вероятности появления рака на 12 процентов.

Наличие корреляции не обязательно означает причинно-следственную взаимосвязь. Однако ученые полагают, что потребление натуральных соков действительно является независимым фактором онкогенеза в дополнение к ожирению. Так, углеводы в напитках могут оказывать влияние на висцеральный жир, уровень сахара в крови и воспалительные процессы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!