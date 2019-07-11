Житель палестинского города Газа перенес операцию по удалению многочисленных наростов на руке.

Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева. Палестинцу было сложно жить с этим диагнозом: он постоянно испытывал сильную боль на протяжении десяти лет, а его внешний вид смущал прохожих .

Несколько лет назад врачи в Египте рекомендовали ему ампутировать руки, но он отказался. В 2017 году доктора удалили Талули его бородавки, но чуть позже они снова начали расти. После этого медики решили глубже вырезать остатки наростов, чтобы избежать их дальнейшей мутации.

"Операция полностью изменила мою жизнь. Теперь я могу играть со своими детьми", - рассказал Талули.

В будущем врачи надеются полностью вылечить мужчину с помощью индивидуальной терапии. Однако его заболевание встречается крайне редко и не имеет специальных методов лечения, что усложняет восстановление пациента.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш обладатель редчайшего диагноза, прозванный "человеком-деревом", попросил ампутировать ему руки из-за невыносимой боли. Премьер-министр страны заверил, что мужчине не придется платить за лечение.

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