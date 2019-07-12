Как известно, первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины. однако некоторые представители сильного пола решаются на совсем дикие вещи, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Герой данного ролика решил записать для друзей видео, в котором он садится на детский стул (стол?). Стоит ли говорить, что всё пошло не так, как он планировал?



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