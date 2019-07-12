Пожалуй, всем знакома фотография этого одинокого дома, но мало кто знает где находится этот дом и какая у него история. Мы решили сегодня рассказать несколько интересных фактов о самом одиноком и самом знаменитом доме.

Находится он на острове Эллидэй (архипелаг Вестманнаэйяр) на юге Исландии. За всю историю на острове жили 5 семей, которые хотели построить свой маленький мир на этой земле: ловить рыбу, выращивать скот... Но история показала, что остров к жизни непригоден... Ловить рыбу проще на материке, как и содержать скот и выращивать продукты.

Однако в 1950-х выяснилось, что остров просто идеальное место для охоты. Тогда Ассоциация охотников решила построить на острове охотничий дом... тот самый дом.

Сейчас остров принадлежит Ассоциация охотников, а дом сдают в аренду тем, кто может позволить себе отдых в самом одиноком жилище на земле.

Источник

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!