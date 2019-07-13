Имя характеризует человека, его личность и будущее. Корреспондентам ИА "Экспресс-Новости" стало известно от экстрасенса Натальи Бантеевой о двух категориях женских имен, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Первая категория - это женщины, которые могут самостоятельно зарабатывать целые состояния. К ним относятся:

Анна

Анна означает "милость Божья". И действительно, кажется, что обладательницам данного имени помогает Всевышний. У Анны нет стимула стать богатой, но благодаря ее самоконтролю, трудолюбию и настойчивости деньги буквально сами плывут к ней в руки. Также Анна способна рассчитать все выгодные варианты своего бюджета, поэтому проблем с финансами она никогда не испытывает.

Виктория

Всем известно, что Виктория - это победа. Девушке с таким именем легко добиться успеха, если она сможет правильно задействовать свой аналитический склад ума. Также Виктории очень помогает ее умение убеждать людей, они начинают ей верить и идти следом. Также обладательницам данного имени всегда сопутствует финансовая удача.

Елена

Елены благодаря своему выдающемуся уму, быстродействию и принципиальности могут легко реализовать себя практически в каждой сфере жизни. Обладательница этого имени может получить крупную прибыль даже в самых трудных и рискованных проектах. Поэтому Елены чаще всего являются бизнесвумен.

Марина

Женщины с именем Марина являются лидерами от природы. Поэтому, если им достается должность начальника, то они будут управлять своими подчиненными в мужском стиле. От них не стоит ждать пощады. На удивление финансами Марины управлять особо не умеют, но это им ни капли не мешает иметь материальное благополучие.

Вторая категория - это женщины, которые могут обеспечить себе безбедную жизнь, выйдя замуж за состоятельных мужчин или получив большое наследство. К ним относятся:

Анастасия

Анастасия часто является любимицей публики. Для нее не является проблемой избегать многих жизненных трудностей. Обладательницы данного имени не гонятся за богатством, но замуж часто выходят за состоятельных мужчин.

Злата

Злата - имя с очень сильной энергетикой. Оно словно магнит для денег. Златам зачастую везет в лотереях, либо же они получают в наследство крупную сумму денег. К тому моменту, когда Злата будет выходить замуж, финансово она уже будет подкована. И так как подобное притягивает подобное, муж обладательницы данного имени будет также материально обеспеченным.

Мария

Обычно все Марии веселые, дружелюбные, общительные и любят справедливость. Удача их второе имя. Если Марии удастся распознать подсказки от судьбы, то богатая жизнь ей обеспечена. Также женщина с таким именем умеет копить деньги и не зависит от них.

София

Обладательницы имени София являются мудрыми женщинами. Они всегда понимают, что фортуна не любит, когда ее тревожат. Поэтому Софии ожидают, когда удача сама постучится в окно и принесет большой достаток. И на удивление, так все и случается. Выйдя замуж, София будет вместе с мужем упрочнять материальное состояние их семьи.

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