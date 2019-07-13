У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна. Об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в среднем человек нуждается в семи-восьми часах сна, однако есть так называемые "короткоспящие" и "длинноспящие" люди. Для них обычный семичасовой сон будет казаться избыточным или недостаточным.

Периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, но такой образ жизни не должен стать регулярным, добавил врач.

Есть также гиперсомния - избыточная сонливость. Она может быть симптомом самых разных заболеваний - от депрессии и до обструктивного апноэ сна. В этом случае необходимо консультироваться с доктором и устранять причину.

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