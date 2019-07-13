В Индии на видео попала драка трех змей. На ролик обратило внимание издание Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах видно, как три рептилии сплетаются и борются на обочине дороги. Они несколько раз жалят друг друга, после чего одна из змей пытается выпутаться и уползает. Неизвестно, чем закончился бой пресмыкающихся.

По словам Сувенду Маллика (Suvendu Mallik), основателя благотворительной организации Snake Hellpine, рептилии боролись за свою территорию. Он считает, что это это первый подобный случай в Индии и, как правило, змеи сражаются в парах, поэтому появление третьей вызывает у него удивление.

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