https://news.day.az/unusual/1137646.html Собака научилась копировать позы с фотографий - ВИДЕО
Собака научилась копировать позы с фотографий - ВИДЕО
В Сети появилось видео с милой собакой в красной бабочке, которая умеет копировать позы с картинок.
Как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru, на кадрах видно, как хозяин показывает фотографии, а пес поочередно воспроизводит позы с них. В комментариях к видео часть интернет-пользователей восхитилась способностями животного. Но нашлись и скептики.
Видео в Сети размещено без звука, поэтому некоторые предположили, что собака может получать словесные команды,
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