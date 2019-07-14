Никто не застрахован от ошибки, но некоторые на них учатся, а другие, вопреки здравому смыслу, совершают их раз за разом. Рассказываем, какие грабли бьют по лбу каждого знака зодиака.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Овен

Красотка-Овен абсолютно всегда делает все так, как велят ей ее внутренние демоны. Всезнающие демоны. Сказали ей вместо солнцезащитного крема мазать себя коньяком и снаружи, и внутри, значит так и нужно. И ничьи советы тут не помогут. Поможет только мазь от солнечных ожогов.

Телец

У Тельцов огромные проблемы с доверием - доверяют они всем вокруг. Да какой же это психопат? Это же просто человек с разбитым сердцем. И вот этот, что пьяный спит посередине дороги - это поэт в душе, который страдает от своей гениальности. И ладно бы так Тельцы просто думали, так нет же, они этих темных личностей хотят накормить, напоить и согреть, а потом искренне не понимают, куда делись их деньги на отпуск.

Близнецы

Близняшки обожают сбивать всех с толку, предлагать бомбическую идею и в самый неподходящий момент исчезать в закате. И проворачивают они эту схему скрипя сердцем, рыдая и обещая себе самой, что это в последний раз. Последний раз на этой неделе.

Рак

Рак уверен, что знает своих близких, как облупленных. С самоуверенной улыбкой рассказывает им, что они съедят завтра на обед, где будут тусить в выходных и как умрут. Но Ванга из Рака вообще никакая. И все попадания - залог скрытности ее любимых. Чтобы она вновь не всосалась в панцирь, когда узнает маленький секрет мужа или дочки.

Львица

В смысле ошибки? Львицы, если вы не знали, идеальны и ошибок никаких не делают. Это вы ошибаетесь, когда в очередной раз уточняете, что это платье не подходит к резиновым сапогам, что вставать нужно раньше полудня и что в хлопья нужно добавлять молоко, а не водку.

Дева

Дева, кстати, со Львицей полностью солидарна. Только в ее случае это она укажет на вашу ошибку, а потом на другую, на третью и на сотую. Эй, куда вы так пошли бегом? Она еще не успела упрекнуть вас в том, что вы слишком много кормите своего котика и гладите его не под тем углом.

Весы

Весы уверены, что во всех их бедах виноват исключительно кто-то другой, звезды, например. И в очередной раз они поступают по "проверенному плану", который, естественно, ничего хорошего не принесет. Действительно, как иначе могло быть, если все сговорились исключительно против Весов? Сама она умница и красавица, а посему и меняться не нужно.

Скорпион

Скорпион живет по хардкору. Если мужчина пригласил ее выпить кофе, то на встречу она напялит свадебное платье, если шеф попросил ее зайти к нему в кабинет, расплачется, напьется, попрощается с коллегами и с собранными вещами пойдет к нему закатывать скандал. Каждый раз она обещает с понедельника сбавлять обороты и воспринимать все легче, но понедельник очень часто наступает никогда.

Стрелец

Красотка никогда не думает перед тем, как совершить какую-то дикость. Прыгнуть с моста на тарзанке, рвануть в Африку на выходные, сняться в эротическом кино - думать Стрелец начинает исключительно в момент действа, когда мозг включает кнопку адекватности.

Козерог

Козерожка доводит до предела свои мягкие мозги всякий новый день. Услышав в зеленом возрасте умную мысль: "предупрежден - значит вооружен", Козерожка сделала ее философией всей жизни, но вот откуда беда придет - ей так никто не сообщает. Поэтому готовится она по всем фронтам, задавая уместные и неуместные вопросы не только великому Google, но и всем живым близким.

Водолей

Водолей раз за разом "подрывается" на неадекватном человеколюбии. Сколько бы людей не подгадило в ее жизни, милашка вновь думает, что человек то добрый, только добро где-то там глубоко внутри, в селезенке спит.

Рыбы

Рыбки никогда не меняют своего мнения. Даже если оно неправильное. Даже если оно решает судьбу всего человечества. Она поднимет высоко нос и скажет, что она права. И "вылечить" ее сможет только лоботомия.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!