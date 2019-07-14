Марк Аврелий однажды сказал: "Когда вы просыпаетесь утром, подумайте о том, что вы снова получили драгоценную привилегию быть живым - дышать, думать, чтобы наслаждаться и любить".

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

В этой статье собран список утренних занятий, которые зададут хороший тон на весь последующий день.

1. Помедитировать

Медитация или даже простое упражнение "Глубокий вдох-выдох" поможет вам начать свой день с чувством спокойствия. Вместо того чтобы лезть рукой за телефоном и проверять утреннюю почту, потратьте пару минут просто на то, чтобы посидеть в тишине.

В течение дня мы беремся за множество больших и трудоемких дел - позвольте себе начать на спокойной волне. Ко всему прочему, медитация поможет настроиться, вы станете более сфокусированным и почувствуете прилив сил.

2. Поблагодарить себя

"Если единственной молитвой вашей жизни станет слово "спасибо", то этого будет достаточно" (Мейстер Экхарт). Начните свой день с благодарности за то, что вы имеете. Эта практика научит вас очень важному умению - быть благодарным самому себе за маленькие успехи в течение следующих 24 часов. Это сделает вас более устойчивым к проблемам, которые возникают за день.

3. Прикинуть, чем сегодня заняться

Чем раньше составлен ваш план на день, тем более эффективно и продуктивно вы потратите свое время. Как только вы сделаете это, оставьте в расписании время на то, чтобы решать проблемы по мере их поступления.

4. Выпить стакан воды

Ваше тело пробуждается обезвоженным, поэтому очень важно первым делом выпить немного воды. В своей книге The Body Ecology Diet диетолог Донна Гейтс предлагает людям пить половину суточной нормы воды именно в утренние часы. Это очистит организм от токсинов, уменьшит чувство голода и риск возникновения головных болей в течение дня.

5. Выполнить растяжку

Трудно найти человека, который просыпается с легкостью в мышцах и костях. И не так-то просто приучить себя делать зарядку. Однако исследования показывают, что утренняя растяжка может повысить вашу гибкость, улучшить кровообращение и уменьшить накопившийся стресс. Плюс вы здорово улучшите осанку.

6. Послушать музыку

Начиная свой день с прослушивания музыки, вы получите массу удовольствия, поднимите себе настроение и зарядитесь позитивной энергией на ближайшие сутки. Как показывает исследование, музыка способна повысить общую мотивацию и производительность. Так что порадуйте себя!

7. Съесть здоровый завтрак

Все мы зачастую выбегаем из дома с чашкой кофе и ощущением пустоту в желудке. Ты садишься за свой рабочий стол и тут же начинаешь мечтать о заветном обеденном перерыве. В этом нет ничего хорошего. Воспользуйся дополнительным утренним временем, чтобы дать своему телу подпитку, необходимую для эффективной работы в течение всего дня. Это поможет тебе сосредоточиться на работе, а не на своем урчащем желудке. Завтрак не только хорошо влияет на физическое здоровье, но и дает возможность общаться с нашими близкими.

8. Улыбнуться

Начните свой день с улыбки перед зеркалом в ванной комнате. Она оказывает положительный эффект на ваше общее состояние и настроение, даже когда вам совсем не радостно. Улыбка располагает окружающих людей к доверию, к тому же помните - успешные люди всегда настроены позитивно.

9. Убрать за собой после вечера

Наша жизнь кипит, поэтому вы иногда можете забыть о маленьких делах с утра. Иногда мы раскидываем одежду по дому, оставляем посуду в раковине и не убираем за собой мусор. Все это может копиться день за днем, однако в конечном итоге перерастет в элементарную лень.

Зато представьте, как здорово, когда вы приходите домой и все убрано и чисто. Вы можете просто отдохнуть и расслабиться.

10. Сделать самую тяжелую работу в первую очередь

На самом деле может показаться, что лучше всего будет сделать кучу мелких дел с утра, однако если вы сначала решите самую сложную задачу, то все остальные решатся еще быстрее и лучше. Ко всему прочему, это отличный способ борьбы с прокрастинацией для тех, кто привык откладывать на потом.

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