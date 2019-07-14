Отец и дядя Кристофера Бойса были сотрудниками ФБР. За счет связей семьи он получил престижную работу, но нехватка денег на постоянные вечеринки заставила его заняться шпионажем в пользу СССР. После разоблачения Кристофер смог бежать из тюрьмы и до своего повторного ареста успел ограбить 17 банков. Деньги ему были нужны для бегства в СССР.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Доступ к секретам

Вырос Кристофер Бойс в Южной Каролине в квартале, где селились только богатые семьи. Парень любил повеселиться и погулять и имел тягу к наркотикам, что не способствовало его учебе. После школы он поступил в колледж, из которого быстро вылетел. Связи отца, бывшего сотрудника ФБР, который работал директором по безопасности в корпорации McDonnell Douglas, помогли Бойсу в 1975 году устроиться в престижную калифорнийскую фирму TRW.

Компания была подрядчиком Агентства национальной безопасности США и разрабатывала высокотехнологические и секретные программы, в том числе касающиеся и космической разведки. Сотрудники также обслуживали часть спутников-шпионов, которые над территорией СССР занимались перехватом информации. Несмотря на 23-летний возраст, Бойсу дали высокую должность и допуск к сверхсекретным документам.

Позднее Кристофер вспоминал, как вместе с другими сотрудниками устраивал пьяные вечеринки, даже в особо охраняемом узле связи с Агентством безопасности и ЦРУ. Они прятали алкоголь за стойками шифровальных машин, а в качестве миксера для перемешивания коктейлей использовали устройство, предназначенное для взлома кодов. Иногда они дурачились и на другой манер. Например, один из коллег Бойса наклеил на свою фотографию на пропуске изображение обезьяны, а охрана, не заметив этого, пропустила шутника внутрь зоны с секретными документами.

Преступная парочка: Сокол и Снеговик

У Бойса была высокая зарплата, но денег на развлечения и наркотики все равно не хватало. Тогда он решил продавать документы и информацию в СССР. Договорившись с другом детства Эндрю Ли о сотрудничестве в этом деле, Кристофер послал его в Мексику для установления через советское посольство связей с резидентами разведки в Мехико. Бойс, с детства увлекавшийся соколиной охотой, получил псевдоним Сокол, а Эндрю Ли, имевший сильную кокаиновую зависимость и неудачно приторговывавший наркотиками, стал называться Снеговиком.

Каждый месяц в течение двух лет Бойс через своего подельника передавал отснятые им секретные документы. Особенно ценными для советской разведки оказались данные о космической станции "Риолит", которая перехватывала информацию о запуске ракет над СССР. Сокол регулярно посылал в Мексику фотокопии документов об американских спутниках и карты ключей для американских шифровальных машин.

КГБ ценил услуги Бойса и за сотрудничество выплатил ему более 70 тысяч долларов. Агенту предложили закончить колледж и пойти на работу в ЦРУ или Агентство безопасности, где он смог бы добыть еще больше сведений. По окончании службы ему обещали гражданство СССР. После ареста Сокола один из агентов ЦРУ сравнил действия Бойса с национальным бедствием.

Случайный провал

В январе 1977 года Ли как обычно приехал в Мехико и попытался перебросить через забор советского посольства сверток с документами. Однако это заметили мексиканские полицейские и арестовали его. Ли обратился за помощью к проходящему мимо американскому дипломату, но уладить вопрос на месте не вышло, так как Снеговик оказался похож по описанию на разыскиваемого за убийство полицейского человека. А когда в участке вскрыли пакет, дело сразу передали в ФБР.

В ходе допроса Ли выдал Бойса, которого сразу арестовали. Под давлением улик Кристофер признался в шпионаже и объяснил свои действия разочарованием в политике США после Вьетнамской войны и скандала, связанного с президентом Ричардом Никсоном. В июле 1977 года суд приговорил Ли к пожизненному заключению, а Бойса к 40 годам тюрьмы.

Мечта Сокола улететь в СССР

Через три года после суда Бойс снова напомнил о себе. В феврале 1980 года он кусачками перекусил проволоку забора, окружавшего территорию тюрьмы, и сумел скрыться. Пока власти искали беглеца в Мексике, Австралии, Коста-Рике и ЮАР он под именем Энтони Эдварда Лестера жил в штате Вашингтон. Бойс осел в городе Порт-Анджеле, где приобрел небольшой рыболовецкий баркас, на котором планировал переплыть Беренгов пролив и попасть в СССР.

Правда, пообщавшись с местными рыбаками, Кристофер понял, что его задумка слишком рискованна, и решил попасть в Союз по воздуху. Для этого он начал брать уроки летной подготовки. Но в августе 1981 года ФБР вышло на след Сокола и арестовало его. Как выяснило следствие, за год Бойс совершил 17 ограблений банков на территории штатов Вашингтон и Айдахо. За побег Кристофер получил еще три года, а за разбойные нападения на банки - 25 лет.

Однако после 24-летнего срока отсидки 16 сентября 2002 года Бойса освободили условно-досрочно. В этом же году он женился, а в июле 2008 года был освобожден полностью. Подельника Кристофера Эндрю Ли выпустили из заключения в 1998 году. По мотивам приключений Сокола и Снеговика были написаны книги и снят фильм.

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