Свитер британской принцессы Дианы продан за $53,5 тыс. на аукционе RR Auction в Бостоне (Массачусетс). Об этом сообщил в Twitter организатор торгов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Темно-синий свитер с рисунком в виде парящей в небе девушки в красном платье и надписью Fly Virgin Atlantic приобрел житель штата Калифорния, личность которого не раскрывается. Итоговая стоимость лота оказалась в 10 раз выше заявленной, уточнили в аукционном доме.

По данным Daily Mail, в этом свитере принцесса Диана часто занималась спортом. Одежда, предположительно, была подарена ей британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, основавшим авиакомпанию Virgin Atlantic. Впоследствии Диана подарила свитер своему фитнес-тренеру Дженни Риветт, которая и выставила его на торги в Бостоне.

По словам Риветт, полученные средства она направит на оказание помощи одной африканской семье из Малави. "Принцесса одобрила бы такой поступок, если бы была жива. Проблемы Африки всегда сильно ее беспокоили", - приводит газета слова бывшего тренера принцессы.

Диана - с 1981 по 1996 год супруга наследника британского престола принца Чарльза - погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже, в туннеле под мостом Альма, когда автомобиль, в котором она ехала, на большой скорости врезался в одну из опор. Помимо Дианы в той аварии погибли находившиеся в автомобиле сын египетского миллиардера Доди аль-Файед и водитель Анри Поль.