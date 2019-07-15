Сегодня звезды гороскопа обещают, что фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Многие сегодня предпочтут окунуться в виртуальный мир, будь то мечтательное витание в облаках, интересная книга, новый фильм, игра или общение на форуме. Впрочем, даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Звезды предупреждают, что при всех очевидных плюсах, в этом таится и свой подвох: слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное или не заметить того, что лежит под самым носом. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви - вполне.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну серьезнее относиться к своим снам! Они обещают быть яркими как никогда, а граница между ними и реальностью - на удивление зыбкой. Другими словами, каким бы сегодня ни был сон - даже совсем фантастическим - звезды гороскопа советуют Овну, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы. Возможно, сон даст вам ценный совет, а может быть и вовсе окажется вещим!

Телец

Сегодня Телец наконец-то сможет утолить свою жажду общения! День склоняет его к тому, чтобы искать спасения от рутины там, где жизнь бьет ключом. Но под лежачий камень вода не течет, и если Телец сегодня хочет повеселиться, ему следует позаботиться об этом заранее: сделать пару звонков, убедиться, что он включен в список приглашенных на вечеринку. И главное - не действовать в одиночку там, где есть возможность собрать вместе кучу друзей.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют пережить чувство разочарования по отношению к чему-то или к кому-то. Возможно даже, что этим "кем-то" окажутся они сами! Выбить их из колеи и заставить переживать сегодня способна любая мелочь или небольшая критика со стороны. Звезды гороскопа советуют Близнецам не тратить нервные клетки на пустяки и, главное, не пытаться решать проблемы радикально. Помните, что лучшее средство от головной боли - это все-таки не гильотина, а анальгин.

Рак

Сегодня Рак сумеет сполна насладиться каждой минутой! Отвлекшись от дел, он погрузится в "здесь" и "сейчас". В этот день Рак не настроен торопиться - он находится в гармонии с миром и сумеет сполна ощутить, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь. Даже неотложные дела вряд ли способны сегодня вывести Рака из созерцательного, медитативного настроя - скорее всего, Рак найдет способ их отложить.

Лев

Сегодня Лев способен то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам - крупные проблемы (если вдруг они встретятся на пути) Лев сумеет встретить стоически. Что же касается небольших накладок, то здесь Лев способен дать волю чувствам: его реакция будет подобна стрельбе из пушки по бедным воробьям. Так что лучше сегодня Льву погрузиться в решение серьезных вопросов. Причем желательно тех, которые ему под силу решить в одиночку.

Дева

Сегодня Дева способна покорить своим обаянием всех! День наделяет ее умением заражать своими эмоциями окружающих, что делает ее превосходной оратором. Если Дева планировала поделится с кем-либо своими проектами, увлечь идеями или просто найти общий язык, лучшего момента для этого ей не придумать! И пусть сегодня она склонна преувеличивать и фантазировать прямо на ходу - именно это и станет ее волшебным ключом к сердцам окружающих.

Весы

Сегодня Весы способны взяться за массу важных и интересных дел! Особенно их будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. У Весов будут буквально чесаться руки в желании что-нибудь в них поменять! Однако не успеют они взяться за реализацию одной идеи, как на смену ей придет еще и еще... За рассуждениями о том, какая из них лучше, Весы сегодня вряд ли сумеют довести хотя бы одну до конца.

Скорпион

Сегодня - не лучший день для решения серьезных вопросов. Звезды гороскопа не будут склонять Скорпиона к тому, чтобы корпеть над учебниками или заниматься другими делами, требующими внимания. Зато его яркая фантазия не будет знать преград! Скорпиону сегодня будет трудно противостоять желанию выкинуть что-нибудь экстравагантное или просто сбежать от рутины в красочный мир своих грез. Да и зачем противиться тому, что дарит столько положительных эмоций?

Стрелец

Сегодня Стрельцу вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами! Возможно, он незаметно превысил свой бюджет, сделал не ту покупку или же существует неясность с его счетом в банке. Выясниться может что угодно, и Стрелец должен быть к этому готов. Но вот чего не надо делать точно, так это пытаться сегодня самостоятельно исправить ситуацию - поверьте, будет только хуже. Если же Стрелец не может ждать, ему придется доверить кому-то контроль над своим кошельком.

Козерог

Сегодня Козерогу может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить свою жизнь! Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер. Однако даже если эти задумки покажутся Козерогу гениальными, звезды гороскопа советуют ему умерить свой пыл: сегодня есть большая вероятность того, что Козерог принимает желаемое за действительное. Дайте возможность своим революционным идеям вызреть или просто отложите их на потом.

Водолей

Сегодня Водолею не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: Водолей просто не сможет ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Зато сегодня у Водолея будет удивительно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь плотные тучи.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, Рыбам стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Их мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал - на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты - вот то, что способно сегодня сделать Рыб по-настоящему счастливыми! В отличие от работы и скучных будничных дел.

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