Мы все чаще слышим слова, что девушки прекрасны в любом весе, если они выглядят здоровыми, а остальное - страхи и влияние со стороны общества. И все же, многие женщины продолжают нервничать из-за лишних килограммов. Конечно, лучший способ избавиться от них - заняться спортом, но есть более быстрый вариант "похудеть" - носить правильную одежду, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Всегда примеряйте одежду, перед тем как купить ее. Подбирайте вещи вашего размера, не соглашайтесь на то, что сидит "более-менее" хорошо, одежда должна смотреться на вас идеально. Если в магазине вашего размера нет, то лучше взять вещь на размер больше.

Утягивающее белье помогает скрыть небольшие недостатки и подтянуть фигуру. Не нужно искать то, что совсем меняет тело. Достаточно немного приподнять грудь, сделать живот более плоским. Очень важно правильно выбрать, потому что белье маленьких размеров смотрится некрасиво и вредит внутренним органам.

Выбирайте однотонную темную одежду, которая стройнит, подчеркивает силуэт. Все знают, что черный цвет очень стильный. Но попробуйте также носить наряды темно-зеленых, бордовых, синих оттенков.

Многие забывают, что в одежде вертикальная полоска стройнит. Так, она может сделать талию красивее. Горизонтальная полоска же полнит, но, если вы недовольны маленькой грудью, попробуйте носить верх такой расцветки.

Джинсы и юбки с завышенной талией мгновенно сделают вас стройнее, особенно если эти вещи темных оттенков. Заправляйте в них футболки и блузки - ноги станут длиннее, даже если вы не надели любимые лодочки, которые так улучшают фигуру.

Вещи с запа́хом неплохо корректируют фигуру. Они слегка уменьшают грудь, зато скрывают лишний объем на бедрах. Также правильно подобранные асимметричные вещи могут скрыть все недостатки в любых местах. Носите платье или топ на одно плечо, асимметричные юбки.

Если вы считаете, что у вас есть какие-то недостатки в фигуре, то избегайте лишних деталей и объемных принтов в одежде. Очень важна длина рукава, идеально - три четверти. Так ваши руки выглядят более тонкими и длинными.

Вытянуть лицо и шею помогут длинные серьги, а в сочетании с объемной укладкой может получиться эффект "похудения". Исключение - длинные массивные сережки-кольца. Кстати, объемные прически - хороший способ сделать лицо изящнее. Идеальный вариант - локоны, которые привлекут внимание к волосам, вместо щек. И если сегодня у вас обычный хвостик или косы, то отпустите несколько прядей для создания объема.

Для свободных рубашек и легких летних платьев хорошо подойдут тонкие кожаные ремешки. Они добавят фигуре тонкости и подчеркнут талию. Старайтесь избегать широких ремней, которые делят силуэт пополам и "съедают" рост.

И, наконец, следите за осанкой, держите спину ровной. Это не только полезно для здоровья, но и визуально убавляет 5 килограмм.

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